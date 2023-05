× Seen-Juwele im Salzkammergut

Grün-blaue Gewässer inmitten einer atemberaubenden Naturlandschaft: Diese Perlen zählen zu den schönsten Geheimtipps des Salzkammergutes.

Schon klar, Attersee, Mondsee, Wolfgangsee &Co. sind wirklich traumhafte Gewässer im Salzkammergut. Dennoch finden sich im 10. Bundesland noch Seen-Juwelen, die Sie vielleicht noch nie am Radar hatten. Pittoreske Gewässer, inmitten von Naturschutzgebieten, die man unbedingt entdecken sollte. Nachstehend unsere geheimen Seen-Lieblinge in der schönen Region.

Langbathseen

8 Kilometer westlich von Ebensee, am Fuße des Höllengebirges, finden sich der Vordere und der Hintere Langbathsee, beides herrliche Alpenseen. Der Vordere Langbathsee lockt mit glasklarem Wasser und Naturbadestränden, einer grandiosen Bergkulisse und schönen Rundwanderwegen. Ein Naturjuwel im Naturschutzgebiet ist auch der Hintere Langbathsee.

© DaLiu ×

© Dieter Meyrl ×

Gosausee & Löckernsee

Gosau, das liebliche Gebirgsdorf mit dem Gosausee, liegt in einem Gebiet reich an Wäldern und Almen, die jeden Naturliebhaber begeistern. Versteckt in den Wäldern schlummert beispielsweise das Naturjuwel Löckernmoos.

© Shaiith ×

© Hersteller ×

Einfach traumhaft: der Löckernsee, der sich auf dem Löckernmoos befindet und in der ORF-Sendung "9 Plätze, 9 Schätze" zum schönsten Platz Oberösterreichs gekürt wurde. Das Löckernmoos erreicht man zu Fuß von Gosau aus in zwei Stunden.

© Hersteller ×

Schwarzensee

Zwischen dem Mondsee, Wolfgangsee und Attersee befindet sich der auf 716 Meter Seehöhe gelegene Schwarzensee. Der fischreiche Bergsee (Hechte, Forellen, Schleien, Saiblinge, Reinanken und mehr!) ist ein traumhaftes Naturjuwel, das es zu "erwandern" lohnt.

© Getty Images ×

Nussensee

Zu Kaiserzeiten erfreute sich der Nussensee, ein kleiner See im Katergebirge bei Bad Ischl, großer Beliebtheit. Heutzutage ist der Karstwassersee, der an seiner tiefsten Stelle 15 Meter misst und in einem Naturschutzgebiet liegt, ein echter Geheimtipp und wunderbarer Badesee.

© Getty Images ×

Offensee

Das dunkle Gewässer bei Ebensee, am Fuße des Toten Gebirges, in dem sich das Blaugrün der umliegenden Wälder spiegelt, ist einerseits ein wunderbares Wanderziel und andererseits auch ein Top-See zum Baden. Der Blick über den See bis zur Eibenbergschneid ist schlicht großartig ...

Altausseer See

Der Zauber von Altaussee steckt schon im Namen des Ortes. Alles hat hier Tradition. Die Fischer holen ihre Saiblinge aus dem glasklaren See, wie es schon ihre Vorfahren taten. Gipfel, Bergwälder, Blumenwiesen und ein herrlich blauer See. Hier badet man in einer Seehöhe von 712 Metern, das Gewässer gilt als kultiger Geheimtipp für alle Ruhesuchenden. Ein sechs Kilometer frei zugänglicher Badestrand, Beachvolleyball-und Tennisplätze und das Ausflugsboot sorgen für Abwechslung. Unschlagbar romantisch: eine Plättenfahrt am See.