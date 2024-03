Feuerwehrmänner retteten schlafende Bewohner aus Haus

Die beiden Hausbesitzer bemerkten die Flammen nicht und wachten erst aufgrund des Einsatzes auf.

Dramatischer Einsatz am Donnerstagfrüh gegen 3.30 Uhr in Grottendorf, Gemeinde Feistritz am Wechsel. Ein Zeitungszusteller hatte bei seiner Fahrt die Rauchschwaden bemerkt, die aus einem Dach eines Wohnhauses kamen. Der Mann wählte daraufhin den Notruf, wodurch die Feuerwehren Feistritz am Wechsel, Kirchberg am Wechsel und Aspang zum Einsatz nach Grottendorf alarmiert wurden.

Ebenfalls wird Patrik Lechner, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Edlitz, für die Einsatzdokumentation alarmiert. Da dieser in unmittelbarer Nähe des Hauses wohnt, war er der Erste vor Ort.

© EINSATZDOKU ×

Patrik Lechner und Christian Haberl konnten durch ihren Einsatz die Bewohner des Hauses retten. © EINSATZDOKU ×

Zeitgleich traf Christian Haberl von der gleichen Feuerwehr am Einsatzort ein, da dieser im Zuge seiner Arbeit bei der Straßenmeisterei Aspang zufällig in diesem Bereich unterwegs war.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war der gesamte Straßenzug dicht verraucht. „Man konnte anfangs nicht erkennen, um welches Haus es sich tatsächlich handelt“, so einer der Ersthelfer.

Unklar war zu diesem Zeitpunkt noch, ob sich wer im Wohnhaus befindet. Deshalb schlugen die beiden Einsatzkräfte gegen die Eingangstür um auf sich aufmerksam zu machen. Während Haberl weitere Einsatzkräfte einwies, wurde von Lechner das Haus über das eingeschlagene Fenster betreten und lautstark gerufen, ob wer im Haus ist. Und tatsächlich, kurz darauf standen plötzlich beide Besitzer völlig erschrocken vor ihm. Total verschlafen erfuhren sie erst dann, was los war. Den Vollbrand im Dachbereich hatten sie nicht bemerkt.

Beide kamen wie durch ein Wunder mit dem Schrecken davon und wurden schnellstmöglich ins Freie gebracht. Nach rund drei Stunden konnte der Brand gelöscht werden. Die Ursache war vorerst unklar und wird von der Polizei ermittelt.