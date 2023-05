× Bergdorf-Juwele in Salzburg

Mit grünen Almwiesen, imposanten Bergpanoramen, erfrischendem Quellwasser und gesunder Bergluft locken im Sommer die Salzburger Bergdörfer von Abtenau über Filzmoos bis Neukirchen am Großvenediger.

Den Zauber des alpinen Sommers kann man in authentischen Dörfern erleben. Österreichs Bergwelten laden zum Aufatmen und Abschalten ein – ob beim Wandern, Mountainbiken oder beim neuesten Wellnesstrend, dem Waldbaden. Ursprünglich kommt die Naturheilmethode „Shinrin Yoku“ aus Japan, die nun auch hierzulande praktiziert wird. Unter Waldbaden versteht man den achtsamen Aufenthalt im Wald und den engen Kontakt zur Natur. Dabei findet man Entschleunigung – sprich: Stress abbauen und neue Energie für den Alltag tanken. Und überhaupt: Was gibt es Schöneres, als bei einem entspannten Spaziergang die Bergwelt zu genießen? Traumhafte Bergdörfer heißen herzlich willkommen ...

Abtenau

Mitten im Salzburgerland findet man bei Abtenau den „bewegten Berg“, den Karkogel. Hier ist Sommerspaß für Groß und Klein garantiert. Rodeln im Sommer? Na klar! Auf der Sommerrodelbahn in der Tennengauer Gemeinde rast man von Mai bis Oktober rasant talwärts. Mit der Karkogel-Bergbahn geht es komfortabel in nur wenigen Minuten zum Startpunkt des 1.980 Meter langen Rodelvergnügens. Wenn die Ampel auf Grün schaltet, saust man mit 40 km/h und mehr durch Kurven, Schussstrecken und Tunnel. Beim Parkplatz der Karkogel-Bahn findet man auch einen kleinen Freizeitpark mit 18-Loch-Filzminigolfanlage, Hüpfburg und Riesen-Trampolin, Niederseilgarten und Minikletterturm für die Kleinen, die hoch hinaus wollen.

Abtenau ist auch ein wahres Wanderparadies. Die Genusstouren, wie etwa der Almblumenweg auf der Postalm, erfreuen nicht nur das Auge, sondern auch den Gaumen mit herzhaften Schmankerln in urigen Almhütten.

Filzmoos

Das Bilderbuchdorf, malerisch eingerahmt von der Bischofsmütze und dem Dachstein, lädt zum Wandern, Klettern und Biken ein. Filzmoos ist nicht nur „das“ Wanderdorf und Kletterregion Nr. 1 im Salzburgerland, sondern punktet auch mit dem MTB-Dorf, wo Biken und Radfahren ganz groß geschrieben werden. Von der sanften E-Bike Tour für Einsteiger bis zur kräfteraubenden Dachsteinrunde wird alles geboten, was das Biker-Herz höher schlagen lässt.

Bekannt ist Filzmoos auch als Wanderdorf. Zu einem der Wanderparadiese zählt der Gerzkopf. Der Weg zum Gipfel führt durch eine stille und unberührte Landschaft, die seit 2006 Natura-2000-Schutzgebiet ist. Vom Gipfel aus genießt man einen herrlichen Blick über das Tennengebirge, die Niederen Tauern, den Gosaukamm und das Dachsteinmassiv. Die markante Bischofsmütze beherrscht das Bild im Osten, in weiter Ferne ragen die Gipfel der Hohen Tauern empor.

Großarl

Das Tal der Almen ist ein Paradies für Genießer! Hier gehört das Einkehren in ca. 40 Almen und Berghütten zum Wander- und Bike-Erlebnis. Es locken über 400 Kilometer markierte Wanderwege, die bis in den Nationalpark Hohe Tauern führen, und rund 40 bewirtschaftete Almen. Wahrscheinlich die schönste Aussicht genießen Sie von der Bichlalm auf 1.731 Metern, die man ab Großarl in 1 3/4 Stunden via Forststraße oder Himmelsleiter erreicht. Der Panoramablick ist einzigartig – von den 3.000ern der Hohen Tauern über das Großarltal bis hin zum Hochkönig reicht der Blick.

Im Großarltal erwarten Sie 21 markierte Bike-Strecken mit unterschiedlichen Ansprüchen und einem Höhenunterschied von 300 bis 1.000 Höhenmetern pro Tour. Insgesamt gibt es im Großarltal über 140 km beschilderte und markierte Mountainbikestrecken, das ergibt rund 13.000 Höhenmeter. Dabei ist für Genussradler (z. B. am Talradweg) bis hin zu trittfesten Mountainbikern für jeden Geschmack die passende Radtour dabei. Und auch Angler finden in der Region ein Eldorado vor. Egal, ob an der Großarler Ache oder am Ötzlsee, der Fischbestand ist riesig.

Wildkogel-Arena

Im Sommer zieht es vor allem Wanderer, Rad- und Bike-Begeisterte wie auch Erholungssuchende in die Wildkogel-Arena Neukirchen und Bramberg. Den höchsten Berg Salzburgs erklimmen – diesen Traum können erfahrene Gipfelstürmer bei einer geführten Tour auf den Großvenediger (3.666 m) im Hochsommer in die Tat umsetzen. Das Nationalparktaxi bringt die Wanderer durch das Obersulzbachtal bis auf 1.900 Meter. Nach zwei Gehstunden ist die Kürsingerhütte (2.558m) erreicht, auf der übernachtet wird. Frühmorgens geht es weiter bis zum Gletschereinstieg samt einem fulminanten Sonnenaufgang am Gipfel mit einer unvergessliche Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Ins Blickfeld rücken Dachstein, Glocknergruppe, Julische Alpen, Dolomiten, Ortler und Adamello, Ötztaler Alpen, Karwendel und Wilder Kaiser.

Familien zieht es in die Abenteuer-Arena Kogel-Mogel neben der Bergstation der Wildkogelbahn. Auf dem Holz-Spielplatz können kleine und große Gäste auf schmalen Balken balancieren, einen Kletterturm bezwingen, auf frei schwingende Vogelnester klettern und sich auch auf dem Trampolin frei wie ein Adler fühlen. Und direkt an der Bergstation der Smaragdbahn wartet eine kurvenreiche Mountaincart-Strecke (4 km). Riesenspaß ist garantiert!