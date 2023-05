× 8 Urlaubsregionen im Salzkammergut

Das Salzkammergut zählt mit seinen acht Regionen zu den zauberhaftesten Flecken unserer schönen Alpenrepublik. Hier erlebt man das klare Wasser von traumhaften Seen, ein grünes Meer von Wiesen und Almen und kulturelle Highlights

Seit Kaiser Franz Joseph I. die Sommermonate regelmäßig in Bad Ischl verbracht hat, gilt das Salzkammergut am Nordrand der Alpen als Österreichs Sommerfrische-Destination schlechthin. Denn mit dem Kaiser kamen die wohlhabenden Bürger, die schmucke Villen erbauten, und in weiterer Folge die Touristen. An Glanz hat die Region, die sich über Oberösterreich, die Steiermark und Salzburg erstreckt, über die Jahre nichts verloren, im Gegenteil. Jede der acht Tourismusregionen -Attersee-Attergau, Fuschlseeregion, Ausseerland-Salzkammergut, Mondsee-Irrsee, Bad Ischl, Traunsee-Almtal, Dachstein-Salzkammergut, Wolfgangsee -ist eine bezaubernde Welt für sich. Und im Frühling am schönsten erlebbar ...

© Katrin Kerschbaumer Photography ×

Attersee-Attergau. Die Region Attersee-Attergau verspricht Entspannung, sportliche Action, Kultur und Genuss. Der Attersee ist mit seinem tieftürkisblauen Wasser ein Badeparadies, und die Unterwasserwelt und ihre vielfältige Fischfauna lassen sich auch perfekt bei einem Tauchgang entdecken.

Fuschlseeregion. Ein traumhaftes Naturjuwel ist der Fuschlsee nahe der Festspielstadt Salzburg. Im glasklaren Wasser findet sich eine Fischvielfalt, die viele Angelsportler anzieht. Und mit dem Wechselspiel aus Berg und See zählt die Region Fuschlsee-Salzkammergut zu den beliebtesten Destinationen für Rennradfahrer.

© Janoka82 ×

Ausseerland. Eingebettet in einen sonnigen Kessel zwischen dem Dachsteinmassiv und dem Toten Gebirge liegt das Ausseerland-Salzkammergut. Die Region zwischen der oberösterreichisch-steirischen Landesgrenze und dem Grimming als markantem Abschluss ist herrlich, um die Seele baumeln zu lassen und zu entspannen. Beispielsweise in der beliebten Grimming-Therme.

© Getty Images ×

Bad Ischl genießt seit den 1820er-Jahren einen hervorragenden Ruf als Kur-und Erholungsdomizil. Diese gelebte Tradition wurde in Form der Salzkammergut-Therme Bad Ischl mit modernsten Kurangeboten kombiniert.

© Getty Images ×

© Katrin Kerschbaumer Photography ×

Dachstein-Salzkammergut. Die Weltkulturerbe-Region Dachstein-Salzkammergut schließt die Orte Obertraun, Hallstatt, Bad Goisern und Gosau ein. Die Region ist ein Traum für Wanderer und Gipfelstürmer: Hier kann man nicht nur den Dachstein erklimmen, sondern auch gemütlich rund um den Hallstätter See oder den Gosausee spazieren.

© Michael Groessi ×

Mondsee-Irrsee. Herrliches Badevergnügen an der Pforte zum Salzkammergut finden die Gäste der Region Mondsee-Irrsee an den beliebten gleichnamigen Badeseen Mondsee und Irrsee, dem wärmsten Badesee des Salzkammergutes. Neben Sport und Badespaß hat die Region Mondsee-Salzkammergut auch Kulturjuwele wie die Basilika St. Michael zu bieten.

© Getty Images ×

Traunsee-Almtal. Der Traunsee und das Almtal sind zusammen die größte Region im Salzkammergut, die sich durch ihre unglaubliche Vielfältigkeit auszeichnet. Das wussten schon die alten Römer. Sie nannten den Traunsee ob der einmaligen Lage den "glücklichen See".

© Salzkammergut Tourismus/Hersteller ×

Wolfgangsee. Nur einen Katzensprung von Bad Ischl entfernt, findet sich der glasklare Wolfgangsee. Der Wolfgangsee mit seinen Orten St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang zählt zu den bezauberndsten Ferienregionen Österreichs. Der glasklare See ist ein Eldorado für Wassersportler und Strandliebhaber ebenso wie für Radfahrer und Wanderer. Der See liegt eingebettet zwischen Falkenstein, Schaf berg, Zwölferhorn und der Postalm.