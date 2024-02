× Großarltal: Winterurlaub bis Ostern

Im Großarltal, im Salzburger Land, kann man dank hoher Lage bis Ostern den Sonnenskilauf genießen. Und profitiert von zahlreichen Rabatten und Angeboten. Wir verraten, wie Sie in der traumhaften Skiregion jetzt einiges an Geld sparen können.

Die Tage werden länger, die Temperaturen wärmer und die Sonne strahlt vom stahlblauen Himmel. Während sich in vielen niedriger liegenden Regionen Österreichs bereits der Frühling breit macht, erstrahlt die Landschaft im hoch gelegenen Großarltal im Salzburger Land in glitzerndem Weiß und garantiert Schneesicherheit bis nach Ostern. Ski- & Naturgenuss für die ganze Familie bietet diese Region. Im Tal lockt bei freiem Zutritt ein riesiges Kinderareal mit Übungslift samt Zauberteppich. Am Berg warten super präparierte Pisten, moderne Lifte, urige Hütten und gemütliche Sonnenterrassen in Ski amadé. Und obendrein attraktive Packages und tolle Events.

Highlights im Großarltal

Neben herkömmlichem Skifahren bietet die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein auch jede Menge Spaß und Fun – so wird der Skiberg zum Ski-Erlebnisberg. Mit den Berghighlights wie Funslope, Snowpark, Ruhe Platzln oder Fotopoint wird das Skifahren zum Vergnügen. Wie viele Höhenmeter Sie gefahren sind, erfahren Sie ganz einfach bei Skiline. Übrigens: Im gesamten Skigebiet gibt es das gratis W-Lan Ski amadé.

Ski- und Weingenusswoche

In der Woche von 9. bis 16. März 2024 lädt man im Großarltal sportliche Gourmets zu Genuss und Sonnenskilauf pur. Während tagsüber Sonnenskilauf auf herrlich präparierten Pisten und der Besuch des höchsten Bauernmarktes der Alpen in Ski amadé am Programm stehen, lässt man sich abends mit Köstlichkeiten der heimischen Gastronomie und edlen Tropfen österreichischer Winzer verwöhnen. In dieser Woche voller Genuss präsentieren sich sowohl die Hotellerie als auch die Landwirtschaft des Großarltales – allen voran die Mitglieder der Genussregion Großarltal – von ihrer besten Seite und verwöhnen im Rahmen der Weinroas (Mittwoch) und der Genuss-Gala (Freitag) mit heimischen Spezialitäten. Dazu bitten 13 österreichische Top-Winzer zur Verkostung ihrer erlesensten Weine.

Damit bereits der Skitag ein voller Genuss wird, laden ausgewählte Skihütten in enger Zusammenarbeit mit den heimischen Bauern an allen Tagen zum Verkosten und Genießen beim höchsten Bauernmarkt der Alpen in Ski amadé ein. Und das Schöne daran: Diese geballte Ladung an Genuss ist für Sie bei Buchung des „Ski- und Wein-Genusspackages“ bestehend aus Quartier, Skipass und Genusspaket bereits inklusive. Zum Aufpreis von 125 Euro sind Sie auch am Sonntag beim legendären Gondel-Dinner hoch über den Dächern von Großarl mit dabei!

23. Ladyskiwoche

Vom 16. bis zum 23. März dürfen sich Skifahrerinnen und Skifahrer nicht nur auf Sonnenskilauf und abendliche Partys freuen, sondern auch wieder auf satte Rabatte: Nach dem bewährten Prinzip 1+1 gibt es den Wochenskipass für die zweite Person gratis. Jeder – egal ob Frau oder Mann –, der sieben Übernachtungen in einem Ladyskiwochen- Partnerbetrieb inklusive Rahmenprogramm mit Partys, Skirennen, Skiguiding, Skitest und Sechs-Tages-Skipass für zwei Personen bucht, bezahlt nur für einen Skipass und bekommt vom Vermieter den zweiten Skipass kostenfrei dazu. Angebot: 7 Nächte inkl. Frühstück, Rahmenprogramm und 6-Tages-Skipass gibt es ab 791 Euro für die erste Person bzw. 421 Euro für die 2. Person.

Osterangebote für Familys

Preisbewusste Familien sollten bei ihrer Urlaubsplanung die Osterferien ins Auge fassen. Ab 16. März 2024 bis Saisonende (7. 4. 2024) fahren alle Kinder bis 15 Jahren am Lift generell frei. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass auch zumindest ein Elternteil einen Skipass für denselben Zeitraum erwirbt und eine Mindestgültigkeitsdauer von 6 Tagen. 1 Woche Familienurlaub für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 15 Jahre) in einem Appartement inkl. der 6-Tages-Skipässe gibt es im Rahmen der Oster-Familienaktion bereits ab 1.224 Euro. 7 Übernachtungen mit Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel inkl. 6-Tages-Skipass pro Person ab 913 Euro.

Best-Ager-Angebot

Und auch für aktive Senioren über 60 Jahre gibt es ein Zuckerl: Den Gratis-Wochenskipass in der Zeit von 29.3. bis 7.4. 2024 unter dem Motto „Best Ager Week“.