Winter Wonderland Osttirol: Die besten Adressen für Pistenspaß

Wer das Unverfälschte und Authentische sucht, ist in Osttirol richtig. Hier erlebt man unvergessliche Bergmomente bei Outdoor-Aktivitäten wie Skifahren, Winterwandern, Eisklettern & Co. Und zahlreiche Hütten verwöhnen mit lokalen Schmankerln.

Inmitten der schneereichen Gipfel südlich des Alpenhauptkamms erstreckt sich Osttirol, das mit seiner Ursprünglichkeit und gelebten Tradition Familien, Abenteurer sowie Erholungssuchende gleichermaßen anzieht. Kaum ein anderes Gebiet steht für so intensive Naturerlebnisse wie das „Land der Berge“ mit seinen 266 Dreitausendern. In der kalten Jahreszeit stehen Aktivitäten wie Skifahren, Tourengehen, Langlaufen und Winterwandern im Mittelpunkt.

Skitouren

Tourengehen erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit, die Nachfrage nach Aufstiegsrouten entlang gesicherter Pistenkorridore wächst stetig. Und in Osttirol finden sich traumhafte Routen mit majestätischer Bergkulisse. Damit das Tourengehen nicht zu Lasten von Wald und Wild, sondern in Einklang mit der Natur erfolgt, setzen Osttirol und der Nationalpark Hohe Tauern als Hauptinitiator mit dem Programm „Bergwelt Tirol miteinander erleben“ bewusst nicht auf Verbote, sondern auf Informationen, Service und Lenkungsmaßnahmen.

Villgratental. Eines der schönsten Skitourengebiete in Osttirol. © Getty Images ×

Ein Traum für Skitourengeher ist beispielsweise das Villgratental. Auf der viertägigen Herz-Ass-Tour umrunden die Fans des pistenfreien Skifahrens die Region – deren Berge von oben betrachtet tatsächlich ein Herz formen. Die Strecke rund um die Bergsteigerdörfer Inner-und Außervillgraten ist 55 Kilometer lang und führt durch eine ursprüngliche und unverbaute Landschaft. Die Tourengeher überschreiten einige der höchsten Gipfel des Tals, etwa das Marchkinkkele und die Hochgrabe, und genießen pro Tag immer mehrere Abfahrten, die sich insgesamt auf fast 6.200 Höhenmeter addieren. Die Herz-Ass-Tour ist besonders als geführte Skitour mit Bergführer und verschiedenen Übernachtungskategorien zu empfehlen.

Und konditionsstarke Skitourengeher können in Osttirol ausgehend von Lienz die viertägige Skitour „Hoch Tirol“ unternehmen. Diese Tour führt auch auf den Großglockner.

Tipp: Von 25. bis 28. Jänner dreht sich beim 10. Austria Skitourenfestival in Sillian alles ums Thema Skitouren. Das Festival-Package (3 Übernachtungen, zwei geführte Skitouren inkl. Shuttle-Service, Abendprogramm und Teilnahme am „Jedermann-Tourenlauf“) gibt’s ab 374 Euro pro Person.

Skifahren in Osttirol

Hoch hinaus mit 3.000er-Kulisse geht es in Osttirol. © Getty Images ×

Alpines Skifahren ist in Österreich tief verwurzelt, doch Osttirol sticht heraus: Das schneebedeckte Bergreich wird als authentisches Urlaubsziel geschätzt. Keine überfüllten Pisten, sondern jede Menge Raum und Sonnenschein erwarten Bretterfans hier. In den sieben Skigebieten des „Bergtirols“ gibt es keine Hektik, sondern Schneevergnügen auf hochalpinen Sonnenterrassen – und das zu familienfreundlichen Preisen. Mit der Eröffnung der neuen Talabfahrt im Skigebiet Großglockner ResortKals-Matrei wurde ein langersehntes Vorhaben umgesetzt. Mit dem Mehrtages-Pass „SkiHit Osttirol“ für alle sieben Gebiete will die Region in den Ostalpen allen Skibegeisterten den Nationalsport ermöglichen. Kids bis sechs Jahre fahren in Begleitung der Eltern kostenlos, der Kindertarif gilt bis zum 18. Lebensjahr.

Langlaufen

Langlaufen. Ein ausgezeichnetes Loipennetz wartet in Prägraten. © Getty Images ×

Weiße Gipfel, verschneite Wälder, weite Ebenen, Freiraum und Ruhe – auf Osttirols Loipen sind vor allem die Langläufer unterwegs, die bewusst Abgeschiedenheit suchen. Gleich sieben Regionen bieten über 400 Kilometer für jeden Geschmack und Anspruch. Gerade die Kombination aus intensivem Ganzkörpertraining und der Nähe zu insgesamt 266 Dreitausendern macht den Reiz der Nordischen Sportart dort aus. Das kraftvolle Gleiten durch die Stille fordert Muskelkraft, fördert mentale Entspannung, lässt Gedanken fliegen und schafft einen klaren Kopf. Mit einem weltcuptauglichen Biathlonzentrum und 60 Kilometern Loipe zählt Obertilliach zu den Hotspots der Langlaufszene. Tipp: Urlauber mit einem gültigen Loipenpass oder einer Gästekarte, die es bereits ab einer Übernachtung gibt, können alle Skibusse kostenlos nutzen. Es werden sämtliche Täler annähernd im Stundentakt mit öffentlichen Verkehrsmitteln angefahren.

Winterwandern

Winter-Wandern. Eine märchenhafte Landschaft entdecken... © Getty Images ×

In Osttirol erleben Winterwanderer bestens präparierte Wege fernab von Lärm und Trubel. So machen Österreichs erstes zertifiziertes Winterwanderdorf Kartitsch am oberen Ende des Tiroler Gailtals sowie ein überregionales Angebot an beschilderten Wegen Osttirol zum wahren Winterwanderland.