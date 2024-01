Geheimtipps: Diese Skiorte in Europa sind noch nicht überlaufen

Aktiv an der frischen Luft, umgeben von Berglandschaften: Diese Idee haben im Winter einige. Das Ergebnis: die Pisten sind voll, die Schlangen vor den Liften ewig lang und auf den Hütten ist kaum Platz. Wo Sie Ihren Skiurlaub noch entspannt und fernab von großen Menschenansammlungen genießen können.

Der strahlend blaue Himmel, das sanfte Knirschen des frischen Schnees und die Stille der winterlichen Landschaft: Wer schon mal Skifahren war, weiß, warum der Wintersport so beliebt ist. Daher ist es nicht selten, dass einige Pisten besonders an Wochenenden und in den Semesterferien voll sind. Glücklicherweise gibt es in Europa noch einige Skiorte, die als absolute Geheimtipps gelten. Hier unsere Empfehlungen für ungestörten Skispaß ohne große Menschenansammlungen.

Geheimtipp-Skiorte in Europa

Donnersbachwald bei Liezen, Österreich

Wer für den Skiurlaub nicht weit verreisen will, bleibt am besten in Österreich. Das Skigebiet Riesneralm Donnersbachwald gilt als absoluter Geheimtipp in den Alpen. Das Skigebiet ist zwar eher klein und ruhig, doch hier gibt es alles, was das Wintersport-Herz begehrt. Von kurzen Pisten für Anfänger bis zu steilen Abfahrten vor einem beeindruckenden Bergpanorama. Frühaufsteher können sich freuen, denn die Lifte starten hier schon frühmorgens ab 8.30 Uhr. Schneesicher ist es hier auch, denn die 16 Pisten werden, wenn Schnee ausbleibt, künstlich beschneit.

Donnersbachwald bei Liezen, Österreich

Keilberg, Tschechien

Auch beim Nachbarn kann man ohne große Massen Skifahren, etwa im Erzgebirge rund um den Keilberg. Das Skigebiet ist gut ausgebaut, mit mehreren Pisten von rot bis schwarz. Skipässe und der Verleih für Skiausrüstung sind günstig, genauso wie Essen in den Hütten-Restaurants. Weil die Gegend nicht ganz so schneesicher ist, gibt es eine künstliche Beschneiung. Am Wochenende kann es hier doch mal etwas voller werden, ansonsten muss man hier jedoch selten lange Wartezeiten vor den Liften einplanen.

Grandvalira, Andorra

Mit Spanien verbinden die meisten eher Strand und Sonne als verschneite Pisten. Doch tatsächlich kann man hier auch wunderbaren Skiurlaub machen. In Andorra, einem kleinen Fürstentum inmitten der spanischen Pyrenäen, findet man lange, schneebedeckte Pisten, die nie zu voll sind. Typisch für Spanien gibt es hier unterwegs Tapas und Fleisch statt Knödel und Gulaschsuppe. In der Regel liegt hier Naturschnee, künstliche Beschneiung sorgt für zusätzliche Schneesicherheit.

Trysil, Norwegen

Im zauberhaften Skiort Trysil erlebt man einen Skiurlaub der besonderen Art. Leere Pisten, weiße Landschaften und herrliche Hütten-Restaurants. Insgesamt gibt es 65 Pisten, 36 davon mit einer Liftanlage. Viele davon eignen sich auch ideal zum Langlaufen. Und wer den Skiurlaub gerne mit einem City-Trip verbinden möchte, fährt in nur wenigen Stunden mit Auto oder Zug in die norwegische Hauptstadt Oslo.