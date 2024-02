× Sonnengarantie: An diesen 3 Orten ist es im März schön und warm

Von Dubai bis Zypern: Die ungewöhnlichsten Skigebiete Ob in Österreich oder in einem unserer Nachbarländern, die meisten zieht es zum Skifahren und Snowboarden in die umliegenden Berge. Doch auch die Antarktis, Wüste und Inseln garantieren Skispaß. Wir nehmen die außergewöhnlichsten Ski-Destinationen unter die Lupe.