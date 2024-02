Oster-Reisetrends: Hier wollen alle Urlaub machen

Zu Ostern zieht es Herr und Frau Österreicher dieses Jahr ans Meer. Wir verraten die Oster-Reisetrends und welche Traumziele dieses Jahr besonders gefragt sind.

Die Osterferien sind eine ideale Möglichkeit, nach dem kalten Winter etwas Sonne zu tanken, und sich noch vor dem Sommer eine kleine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Vom Strandurlaub an beliebten Sonnenplätzen bis hin zu kulturellen Erlebnissen in den schönsten Metropolen der Welt: Dieses Jahr fahren Herr und Frau Österreicher in den Osterurlaub. Mit einem hohen zweistelligen Gästezuwachs zum Vorjahr stehen die bevorstehenden Osterferien bei den TUI Gästen ganz im Zeichen der Erholung und des Entdeckens.

Reisetrends zu Ostern

Die Top 3 Urlaubsländer sind Spanien - vor allem mit den Kanaren und Mallorca - vor Ägypten und den Malediven. Im Städteranking führt London vor New York und Hamburg.

Las Palmas © Getty Images ×

Ferne stark nachgefragt

Sieht man sich die Regionen im Detail an, liegt Hurghada mit einem guten zweistelligen Plus im Vergleich zum Vorjahr wieder an erster Stelle. Die Malediven und die ganzjährig bereisbare Kanareninsel Teneriffa haben zum Vorjahr einige Plätze gutgemacht und belegen die Ränge zwei und drei im TUI Osterranking. Die Nachfrage nach Fernreisen ist noch einmal stark angestiegen. Die drei beliebtesten Urlaubsländer auf der Fernstrecke: die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA.

Hurghada

© Getty Images ×

Städtereisen im Trend

Auch Städtereisen verzeichnen einen beachtlichen Zuwachs zum Vorjahr: Dieses Jahr zu Ostern reisen besonders viele in die beliebtesten Metropolen weltweit. London führt die Liste der bestgebuchten Städte an und schafft es auf Platz vier im Osterranking der Top Destinationen. New York, Hamburg und Barcelona folgen im Städteranking auf den Plätzen zwei, drei und vier.

London © Getty Images ×

Die Top 10 Oster-Destinationen im Vergleich zum Vorjahr