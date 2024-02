Los Angeles: Das gibt's Neues in der Stadt der Engel

Vom dynamischsten Ausdruck schwarzer amerikanischer Kultur in den USA bis hin zu 25 Sterne-Restaurants und der Modernisierung des Flughafens LAX – Wir verraten, warum sich in diesem Jahr eine Reise nach Los Angeles wirklich lohnt.

Los Angeles ist das Reiseziel für Kunst, Sport und Unterhaltung. Mit spannenden Neueröffnungen und Überraschungen bis hin zu kulturellen Highlights und weltbekannten Auszeichnungen gibt es 2024 unzählige Gründe, nach Los Angeles zu fliegen. Das Los Angeles Tourism & Convention Board stellt die wichtigsten Meilensteine und sehenswerte Orte für dieses Jahr vor. Nachstehend die kulturellen Highlights für 2024.

L. A. mit vielen neuen Highlights

Destination Crenshaw

Das 100 Millionen Dollar teure Kunst- und Kulturerlebnis unter freiem Himmel im Herzen des schwarzen Los Angeles eröffnet 2024. Ein zwei Kilometer langer Abschnitt des Crenshaw Boulevard wird zum blühenden Handelskorridor und Freilichtmuseum mit kleinen Parks und über 100 Auftragsarbeiten von Künstlern wie Melvin Edwards, Maren Hassinger, Charles Dickson und Artis Lane, die der schwarzen amerikanischen Kultur in den Vereinigten Staaten einem wahrhaft dynamischen Ausdruck verleihen.

Luna Luna

Los Angeles ist die neue Heimat von André Hellers legendärem Kunst-Vergnügungspark. © DiscoverLosAngeles.com ×

Der Grammy-Gewinner Drake und seine Unterhaltungsfirma DreamCrew stehen hinter dem ersten Kunstvergnügungspark der Welt (ein Projekt von André Heller) der im Dezember 2023 eröffnete. Dieser feierte ursprünglich 1987 in Hamburg Premiere, verschwand in der Versenkung, wurde gerettet und ist nun erstmalig wieder in LA zu sehen. Wie vor sechsunddreißig Jahren stellt „Luna Luna“ der Welt kurzzeitig einen fantastischen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Attraktionen von einigen der berühmtesten Künstler vor, darunter ein Karussell von Keith Haring, ein Waldpavillon von David Hockney, ein verspiegeltes Funhouse von Salvador Dalí und ein Riesenrad von Jean-Michel Basquiat.

PST Art: Art & Science Collide

Neue Ausstellungen anlässlich der Art & Science Collide. © DiscoverLosAngeles.com ×

Südkaliforniens wegweisendes Kunstevent kehrt im September 2024 mit mehr als 818 Künstlern und 50 Ausstellungen als das größte Kunstevent der USA zurück. Zu den Ausstellungen in Los Angeles gehören We Live in Painting: The Nature of Color in Mesoamerican Art im Los Angeles County Museum of Art (LACMA) und Drawing with Light im Getty Center.

Universal Studios feiern Geburtstag

Die Universal Studios Hollywood feiern heuer ihren 60. Geburtstag. © DiscoverLosAngeles.com ×

2024 feiert der Themenpark Universal Studios Hollywood sein 60-jähriges Bestehen. Filmliebhaber können bei einer Studiotour einen Blick hinter die Kulissen werfen und sehen, wo ihre Lieblingsfilme und Serien gedreht wurden sowie werden. Neu zu besichtigen ist das Filmset Jupiter’s Claim aus dem Horrorepos NOPE und die Super Nintendo World.

Automated People Remover LAX

Ein Automated People Mover vereinfacht das Reisen am Los Angeles International Airport. © Getty Images ×

Der dreieinhalb Kilometer lange, elektrische Zug pendelt zwischen sechs Stationen und gewährt Passagieren ab diesem Jahr einfachen Zugang zu den LAX-Terminals und einen angenehmen Aufenthalt auf einem der verkehrsreichsten Flughäfen der USA. Auch die Metro in L. A. expandiert weiter und eröffnet neue Bahn- und U-Bahn-Linien. Seit Juni 2023 können Fahrgäste ohne Umsteigen von East Los Angeles nach Santa Monica fahren. In Kürze expandiert das U-Bahn-Netz zur Westside.

Neue Boutique-Hotels

Los Angeles erlebt einen Boom an Boutiquehotels, mit denen designorientierte Hotelunternehmen Reisende in die verschiedenen Stadtteile locken. Beeindruckende Häuser wie The Aster in Hollywood und Vitorrja in Venice haben kürzlich eröffnet. Neue Hotels wie The Hoxton, Hotel Per La, The Proper und The Winfield treiben den Wandel in Downtown LA mit individuellen Gästeerlebnissen, beeindruckenden Dachterrassen und kulinarischen Angeboten voran.

Clippers Arena

2024 eröffnet der Intuit Dome der Los Angeles Clippers. Die Arena ist ein Traum für Basketballfans mit 18.000 Plätzen, Konzertbühne, Geschäften und mehr.