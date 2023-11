× Fünf einzigartige Erlebnisse auf den Malediven

Zwölf Monate im Jahr Traumwetter, türkisblaues Meer mit einer Durchschnitts-Temperatur von 28 Grad. Dazu Puderzuckerstrände, Palmen, Luxusresorts. Das sind die Malediven. Die ReiseLust24 und Turkish Airlines zeigen dir fünf einzigartige Erlebnisse im Inselparadies.

Turkish Airlines fliegt täglich auf die Malediven. Von Österreich aus gibt es jeden Tag Anschlussflüge ab Wien und Salzburg nach Istanbul und von dort aus direkt auf die Trauminsel im indischen Ozean. Bei den heurigen Skytrax-Awards, die als Oscars der Luftfahrtindustrie gelten, wurde Turkish Airlines erneut zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt.

Als Einstimmung für deinen Traumurlaub mit Turkish Airlines zeigen wir dir fünf Top-Erlebnisse, die dich auf den Malediven erwarten.

1.) Das erste Unterwasser-Spa der Welt

Entspannen in absoluter Ruhe – wo geht das besser als unter Wasser? Auf den Malediven gibt es das allererste Unterwasser-Spa der Welt, und zwar im luxuriösen Resort Huvafen Fushi. Hier genießt man Massagen acht Meter unter der Wasseroberfläche. Riesige Glasfronten umgeben das gesamte Spa und bieten ein buntes Panorama aus Fischen und anderen Meeresbewohnern.

2.) Ultimative Privatsphäre in der eigenen Wasservilla

Auf den Malediven gibt es mehr als 160 Resorts für die unterschiedlichsten Urlaubsbudgets. Alle Unterkünfte bieten traumhafte Überwasser-Villen, viele davon mit direkten Zugang zum Meer und eigenen Pool. Wer es noch exklusiver möchte, muss ins Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: Die luxuriösen Stella Maris Wasser-Villen liegen etwas abseits des Resorts und sind nur mit einem Boot erreichbar sind. Mehr Privatsphäre geht nicht!

3.) Schlafen unter Wasser

Auf den Malediven geht´s nicht nur um traumhafte Strände, sondern auch um die bunte Unterwasserwelt. Jetzt kann man erstmals auch unter Wasser schlafen! The Muraka im Conrad Maldives Rangali Island ist eine Villa auf zwei Etagen: eine über und die andere unter der Wasseroberfläche! Unter einer großen Glaskuppel im Ozean liegt das Schlafzimmer. Von hier genießt man einen unschlagbaren Blick auf Korallen, Rochen & bunte Fische.

4.) Kulinarische Erlebnisse vor beeindruckender Kulisse

Wir bleiben unter Wasser - diesmal für kulinarische Highlights. Auch hier war das Conrad Maldives Rangali Island Trendsetter und hat mit dem Ithaa das erster Unterwasserrestaurant der Welt eröffnet. Mittlerweile bieten auch andere Resorts auf den Malediven kulinarische Erlebnisse unter Wasser, beispielsweise das Niyama Private Island Maldives mit seinem Restaurant Subsix. Hier gibt’s Dinner, Champagner-Frühstück oder auch Party-Nächte mit DJs.

5.) Der Traum von der eigenen Insel

Einige Resorts auf den Malediven machen den Traum von einer eigenen Insel wahr. So kann man zum Beispiel die Four Seasons Private Island at Voavah exklusiv für sich und seine Freunde oder Familie mieten. Die Insel ist zwei Hektar groß, verfügt über sieben Luxus-Schlafzimmer, ein Tauchzentrum, ein Spa und sogar eine eigene Yacht. Die größte Privatinsel der Malediven gehört zum Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: Auf 32.000 Quadratmeter ist Platz für bis zu 24 Gäste.

Über Turkish Airlines

Vor 90 Jahren mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet, betreibt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell eine Flotte von 435 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) und fliegt in über 120 Länder der Welt – so viel wie keine andere Fluggesellschaft.

Turkish Airlines hat bei den Skytrax World Airline Awards heuer bereits zum achten Mal den Titel "Beste Fluggesellschaft Europas" erhalten. Darüber hinaus wurde sie auch mit den Auszeichnungen "Bestes Business-Class-Catering weltweit", "Bestes Economy-Class-Catering weltweit" und "Bester Economy-Class-Sitz in Europa" geehrt. Die Skytrax-Awards gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ und sind das Ergebnis von mehr als 20 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern.

Ab Österreich gibt es bis zu fünf tägliche Flüge von Wien und Salzburg nach Istanbul, wo der hypermoderne Airport als Drehkreuz in die Welt dient.

