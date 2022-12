In Namibia hat jüngst die Gmundner Lodge ihre Pforten geöffnet. Hinter der nachhaltigen Luxus-Oase steht kein Geringerer als Markus Friesacher, der Eigentümer des österreichischen Traditionsunternehmens Gmundner Keramik.

Wem in Österreich ist Gmundner Keramik kein Begriff? Der Eigentümer der größten Keramikmanufak­tur Europas, Markus Friesacher, kehrt seit 20 Jahren regelmäßig nach Namibia zurück, wo er eine tiefe persönliche Verbindung zu Land und Leuten aufgebaut hat. Schon bei seinen ersten Erkundungen hatte er die Vision einer sich selbst versorgenden Lodge, in der anspruchsvolle Reisende aus aller Welt Namibias wahre Wildnis und raue Schönheit in einer Umgebung entdecken können, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt.

Die Lage. Der Traum des Visonärs wurde Realität. Südöstlich von Windhoek, wo sich das riesige und abgelegene Khomas-Hochland-Gebirge in zerklüfteten, orangefarbenen Steilhängen und sandgefüllten Tälern ausbreitet, wurde mit der Gmundner Lodge unter sorgfältiger Rücksichtnahme auf die Erhaltung der umgebenden Umwelt, Wildtiere und Kultur auf über 6.000 Hektar in einer der spektakulärsten und vielfältigsten Wildnislandschaften ein Refugium geschaffen, das unvergleichlichen Luxus mit einzigartigen Gäste-Erlebnissen bietet, die Abenteuer und Wellness gleichermaßen vereinen.

Luxuriöse Gästesuiten. Die Gmundner Lodge verfügt über zwölf luxuriöse Gästesuiten, darunter acht Einzelsuiten für zwei Personen und vier Familiensuiten, die zwei Schlafzimmer umfassen. Die Gästesuiten der Gmundner Lodge erinnern mit ihren weichen Ledersesseln, Mahagoni-Möbeln, Antiquitäten und Artefakten an den Glanz der alten Safari-Welt.

Spa- & Wellness-Center. Das Spa- und Wellness-Center verfügt darüber hinaus über eine hochmoderne medizinische Klinik, in der medizinische Behandlungen für alle kleineren Beschwerden, Notfälle und kosmetischen Eingriffe angeboten werden. Auf Wunsch können Gäste ihren Privatarzt mitbringen, der uneingeschränkten Zugang zur Gmundner Gesundheitseinrichtung erhält, um Behandlungen vor Ort durchzuführen. Vollkommen im Einklang mit Gmundners Philosophie „Zurück zur Natur“ bietet das Spa- und Wellness-Center seinen Gästen die Möglichkeit, das wohltuende Gleichgewicht zwischen Abenteuer und Erholung zu erfahren. Dank des uneingeschränkten Zugangs zum Fitnessstudio, der Sauna und dem Spa kann man hier zu jeder Zeit Entspannung inmitten der Natur finden.

Safari. Die Gmundner Lodge definiert traditionelle Safarierlebnisse neu und eignet sich vor allem für längere Aufenthalte, um tiefer in die reiche Kultur und Wildnis des Landes einzutauchen. Namibia ist nicht zuletzt dank seines großen Engagements für den Schutz und die Erhaltung der Umwelt stolz auf seine unberührten natürlichen Lebensräume und seine reiche biologische Vielfalt mit einer Fülle von Wildtieren – darunter viele seltene und gefährdete Arten. Als Hüter dieser faszinierenden Wildnis spiegelt die Gmunder Lodge Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt wider und arbeitet mit den Gästen und Gemeinden zusammen, um Namibias Wildnis zu respektieren und zu erhalten.

In der Gmundner Lodge können Naturliebhaber auf Pirschfahrten, Wandersafaris und Ausritten unter fachkundiger Führung die unberührte Wildnis erkunden, die Schönheit Namibias entdecken und die afrikanische Tierwelt aus nächster Nähe erleben. Jeder Tag bietet dabei eine neue, unvergessliche Gelegenheit, die reiche afrikanische Tiervielfalt, wie Elefanten, Nashörner oder Flusspferde, kennenzulernen, den Zebraherden zu folgen oder sich auf die Spur des Leoparden zu begeben.