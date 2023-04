Die besten Roadtrips

Hunderte Kilometer an atemberaubenden Naturwundern und pulsierenden Metropolen vorbeifahren, Pausen einlegen, wann und wo immer man möchte – auf den spektakulärsten Traumstraßen der Welt ist das alles möglich.

On the road again: Reisen in ferne Länder stehen nach langer Pause 2023 hoch im Kurs. Nun heißt es wieder an der Küste Australiens den Blick auf den Ozean oder in den USA die endlose Weite genießen. Nachstehend gibt der Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars einen Überblick zu den beliebtesten Fernreisezielen bei Mietwagen-Fans 2023.

Argentinien

Argentinien bietet mehr als weites Land und eine spannende Hauptstadt. Hier finden Reisende einen der berühmtesten Wasserfälle der Welt, den „Garganta del Diablo“, zu Deutsch „Teufelsschlund“. Mit einer Breite von 150 Metern und einer Länge von 700 Metern zieht das Naturschauspiel jährlich zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Wer lieber hoch hinaus möchte, fährt zum Fuße des 6.961 Meter hohen Aconcagua. Er ist der höchste Berg der gesamten Südhalbkugel. In Argentinien empfiehlt sich ein Roadtrip quer durch das Land, am besten man plant eine Woche Fahrt ein. Die „Quebrada de las Conchas“ gilt als eine der schönsten Strecken des Tangostaats und führt durch eine eindrucksvolle Felsenschlucht.

© Getty Quebrada de las Conchas. Die Route gilt als eine der schönsten Strecken Argentiniens. ×

Australien

Der fünfte Kontinent erstreckt sich über mehrere Zeit- und Klimazonen. Ein Muss für Roadtrip-Fans: Die dreitägige Tour auf der Great Ocean Road im Bundesstaat Victoria. Die 243 Kilometer lange Küstenstraße verläuft zwischen Torguy und Allansford. Unterwegs schweift der Blick über Klippen und den Ozean. Wen es danach wieder in die Großstadt zieht, erkundet Melbourne. Die Metropole überzeugt mit einer bunten Kunst- und Kulturszene, trendigen Restaurants und coolen Rooftop-Bars.

© Getty Die Great Ocean Road an der australischen Küste. ×

Kanada

Der größte Highway, die längste ­Küstenlinie und die höchste Anzahl von Seen: Kanada zählt mit knapp 10 Millionen Quadratkilometern Fläche zum zweitgrößten Land der Welt. Unterwegs mit dem Mietwagen lassen sich sanfte Ebenen, glasklare Seen und zerklüftete Bergregionen erkunden. Bei einer Fahrt durch die unberührte Natur Kanadas sperren große und kleine Reisende die Augen auf: Mit etwas Glück entdecken sie in den Wäldern und Feldern Tiere wie Elche oder Bären.

Tipp: Der „Indian Summer“ verwandelt alljährlich im Zeitraum von September bis Oktober die kanadische Wildnis in ein farbenfrohes Blättermeer. Die trockene und warme Wetterperiode bietet sich daher besonders für eine Autofahrt und viele einzigartige Fotomotive an. Im Bruce Peninsula-Nationalpark beispielsweise haben Reisende zu dieser Zeit vom Mietwagen aus den perfekten Ausblick auf das wunderschöne Naturphänomen.

© Getty Indian Summer. Kanadas goldene Wälder erlebt man am schönsten im Bruce Peninsula Nationalpark. ×

Mexiko

Von Maya-Tempeln bis Regenwald: Mit einer faszinierenden Natur und zahlreichen Sehenswürdigkeiten zählt Mexiko zu den beliebtesten Zielen für eine Fernreise mit dem Auto. Ruhesuchende fahren nach Chiapas, wo sie beeindruckende Dschungelwälder und Seen entdecken. Hier befindet sich auch der berühmte Maya-Tempel Palenque. Dieses eindrucksvolle Bauwerk liegt mitten im Dschungel und zählt zu den schönsten Tempeln Mittelamerikas.

© Getty Der berühmte Maya Tempel ist ein Must-Stopp jedes Mexiko-Roadtrips. ×

Neuseeland

Neuseelandreisende genießen Fahrspaß auf Serpentinen, umgeben von sattem Grün. Auf der Südinsel Neuseelands liegen zahlreiche Nationalparks wie der Mount-Cook-Nationalpark. Dieser lässt sich perfekt mit dem Mietauto durchfahren. Hier bestaunen Reisende beispielsweise den höchsten Gipfel, den Aoraki, mit 3.754 Metern Höhe und den längsten Gletscher des Zwei-Insel-Staats.

© Getty Lake Pukaki. Einer der schönsten Seen auf der Südinsel Neuseelands. ×

Südafrika

Rechts der Blouberg-strand, links der Tafelberg: Bei einer Fahrt entlang der Garden Route genießen Reisende den Blick auf das blaue Meer und grün gesäumte Berge. Die 369 Kilometer lange Strecke beginnt am Tsitsikamma Coastal National Park und endet bei Mossel Bay. Einer der schönsten Abschnitte der Route liegt zwischen Storms River und George. Für eine gemütliche Fahrt mit ausreichend Sightseeing-Stopps plant man hier am besten drei bis vier Tage ein.

© Getty Garden Route. Die atemberaubende Panorama Straße ist ein Südafrika-Highlight. ×

USA

Sie ist und bleibt ein Mythos, die legendäre „66“. Ausgangspunkt der 2.448 Meilen oder ca. 3.943 Kilometer langen Route 66 ist Chicago, Ecke Adams und Michigan Avenue, Endpunkt der Santa Monica Pier in Los Angeles. Bei Touristen besonders beliebt: jene traumhaften Streckenabschnitte, die zu berühmten Attraktionen wie Grand Canyon, den bizarren Landschaften Arizonas und zu den Geisterstädten des Wilden Westens führen.