× 5 neue Ziele in den USA

Von den faszinierenden Herrenhäusern aus dem Goldenen Zeitalter in Rhode Island über die geheimen Gärten von Charleston bis hin zum Cowboy-Charme in Fort Worth: Visit The USA stellt fünf Reiseziele vor, die Sie im Jahr 2023 auf Ihrem Radar haben sollten.

Rhode Island Rhode Island mag zwar der kleinste US-Bundesstaat sein, aber er kann sich durchaus sehen lassen. Weitläufige goldene Sandstrände und prächtige historische Herrenhäuser geben der Region an der Nordostküste ein unverkennbares Aussehen. Die Küstenstadt Newport liegt nur eine Stunde Fahrt mit dem Amtrak-Zug von Boston entfernt. Hier zieren die nah am Wasser gebauten Sommerhäuser einst berühmter Familien wie den Astors, Rockefellers und Vanderbilts das Stadtbild. Auf dem malerischen Cliff Walk können Besucher einen Blick auf die Villen werfen, die als Kulisse für Filme wie The Great Gatsby und die neue Fernsehserie The Gilded Age dienten. Abseits von Newport, Richtung South County führt die Route entlang der Küstenlinie in das malerische Dorf Watch Hill, wo sich Taylor Swift ein Refugium geschaffen hat. Eine Reise nach Rhode Island ist nicht vollständig ohne die legendären Meeresfrüchte des Staates zu probieren. Die Matunuck Oyster Bar in South Kingstown ist vor allem für ihr "Pond-To-Plate"/"Teich-zu-Teller"-Angebot bekannt, bei dem die Austern des Restaurants direkt im Wasser am Rande der eigenen Terrasse gezüchtet werden. © Getty × Cincinnati/Ohio Cincinnati, das sich entlang des Ohio River schlängelt, ist eine Ansammlung charmanter Stadtteile mit bildhaften Namen. Von Over-the-Rhine (OTR) bis zur Riverfront und von Downtown bis Mount Adams weisen sie ein reiches architektonisches, kulturelles und kulinarisches Erbe auf. Foodies sollten sich Over-the-Rhine, das seinen Namen, wie man schnell und richtig vermutet, einer Einwanderungswelle aus Deutschland verdankt, merken. Das Stadtviertel ist ein Paradies für Feinschmecker und besticht mit einer Auswahl an lokalen Restaurants, Bars, Brauereien und Märkten - darunter der Findlay Market, Ohios ältester Bauernmarkt und laut Newsweek einer der zehn besten Food Markets der Welt. Die Downtown ist ein Paradies für Kunstliebhaber und beherbergt einige der besten Kulturzentren und Galerien. © Getty × Fort Worth/Texas Fort Worth verbindet Cowboy-Kultur und die Geschichte des Westens mit urbanem Lifestyle. Weltweit ein Unikum: Die Stadt beherbergt den einzigen zweimal täglich stattfindenden Viehtrieb. Fort Worth ist zudem die Heimat des größten Honkytonks der Welt und lädt das ganze Jahr über zu Rodeo ein. Reichlich Sehenswürdigkeiten, die Fans des Wildwest-Epos begeistern, säumen den Weg durch die Stadt: der berühmte Stockyards Historic District, die Cowgirl Hall of Fame oder Saloons, die zu einem kühlen Bier einladen und natürlich der Sundance Square, auf dem man sich ein Paar personalisierte Cowboystiefel gönnen kann. Nur 30 Minuten südlich von Fort Worth liegt Beaumont, wo auf Gäste ein authentisches Ranch-Erlebnis erwartet. © Getty × Sonoma County/Kalifornien Sonoma County ist als preisgekrönte Weinregion bekannt, aber: auch die mehr als 80 Kilometer lange, dramatische Pazifikküste am Rande des Countys lädt Reisende dazu ein, die Natur zu erkunden und neue Energie zu tanken. Wanderbegeisterte können den fünf Kilometer langen Bluff Top Trail erschließen, der sich von Gualala Point bis zum Strand schlängelt. Von November bis März bietet sich ein besonderer Anblick, denn dann ziehen Wale die Küste entlang. Und im Landesinneren lockt der Lake Sonoma mit Möglichkeiten zum Angeln, Schwimmen, Kanufahren oder Paddeln. Ein ausgeprägtes Wellbeing-Programm gibt es auch abseits des Strandes. Sonoma County zählt über 40 Spas und Wellness-Zentren. © Getty × Charleston/South Carolina Die größte Attraktion von Charleston ist wohl ein Schauspiel von Mutter Natur: die alljährliche Blütenpracht der Gärten. Magnolia Plantation and Gardens ist der älteste öffentliche Garten Amerikas und die einzige Plantage am Ashley River, die sowohl die Amerikanische Revolution als auch den Bürgerkrieg überlebt hat. Heute beherbergt sie die letzten groß angelegten romantischen Gärten der USA. Jedes Jahr im März und April ermöglicht die Historic Charleston Foundation Gartenfreunden und Pflanzenliebhabern den Blick in einige der exklusivsten Privatgärten von Charleston. © Getty ×