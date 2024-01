Mauritius steht für paradiesische Strände – einer schöner als der andere. Dazu kristallklares Wasser, erstklassige Hotels und ein mildes Klima das ganze Jahr über. Die ReiseLust24 und Turkish Airlines zeigen dir die Top 5 der schönsten Strände auf der Trauminsel im Indischen Ozean.

Turkish Airlines fliegt fünf Mal pro Woche nach Port Louis auf Mauritius. Von Österreich aus gibt es Anschlussflüge ab Wien und Salzburg nach Istanbul. Von dort aus geht’s dann direkt auf die Trauminsel im Indischen Ozean.

An Bord sind Komfort und kulinarische Hochgenüsse garantiert: die Economy Class von Turkish Airlines hat das beste Catering weltweit und die besten Sitze in Europa! Das bescheinigen die heurigen Skytrax-Awards, die als Oscars der Luftfahrtindustrie gelten.

Wir haben für dich die Top 5 Strände auf Mauritius, die du auf keinen Fall verpassen darfst:

1.) Mont Choisy

Im Nordwesten der Insel gelegen, schlängelt sich dieser lange, weiche, weiße Sandstrand um eine türkisfarbene, von einheimischen Kasuarinen-Bäumen gesäumte Bucht. Auch wenn er bei Urlaubern und Einheimischen ziemlich beliebt ist, findest du garantiert genug Platz, um die malerische Aussicht zu genießen.

Und das nur 30 Minuten von der Hauptstadt Port Louis entfernt. Zwar gibt’s hier auch Wassersport und Restaurants, aber die Hauptattraktion ist das ruhige und kristallklare Meer. Beim Schwimmen oder Schnorcheln kannst du diesen magischen Ort in vollen Zügen genießen.

2.) St Felix

Der Strand von St. Felix ist bekannt als einer der besten an der Südküste. Dieser malerische Ort ist mit kristallklarem Wasser gesegnet. Wegen der Strömungen vor der Küste und der Korallenriffe sollten sich hier aber nur erfahrene Schwimmer in die Fluten stürzen. Der weiche und breite Sandstrand bietet viel Platz, zum Beispiel für Beachvolleyball. Aktive können sich austoben, während andere einfach nur das entspannende Wellenrauschen genießen.





3.) Jardin Telfair

Dieser Geheimtipp in Souillac im Süden von Mauritius hat einen der ursprünglichsten Strände der Insel. Am besten erkundest du zuerst die kühlende tropische Vegetation des bezaubernden Gartens, dann folgst du dem Küstenpfad, der zu einem wilden Sandstrand führt. Tipp: Nimm ein Picknick mit, überrasch deinen Lieblingsmenschen mit einem Glas Sekt und seht den Wellen zu, wie sie gegen die nahe gelegenen Klippen schlagen – magisch!





4.) Belle Mare

Beginn den Tag mit einem Spaziergang bei Sonnenaufgang an einem der längsten Strände von Mauritius. Kilometerlanger weißer Sand und aquamarinblaues Wasser machen diesen Ort zu einem perfekten Platz, um die Unterwasserwelt zu erkunden - egal ob schnorcheln, schwimmen oder tauchen. Entspann dich im Schatten der Kasuarinen-Bäume in dieser Idylle an der Ostküste . Oder, wenn du lieber aktiv sein willst, auf einem der drei nahe gelegenen Weltklasse-Golfplätze. Dieses unberührte Naturparadies ist der ultimative Ort zum Genießen.





5.) Le Morne

Am Fuße des berühmten Berges Le Morne gelegen, bietet dieser Strand eine spektakuläre Landschaft und ist der perfekte Ort, um die müden Füße nach einer Wanderung zum Gipfel auszuruhen. Wenn Du noch auf der Suche nach einem Adrenalinkick bist, ist der Strand ein beliebter Ort zum Kitesurfen. Mit seinem weißen Sand, dem kristallklaren Wasser und den Kokospalmen ist er aber auch perfekt zum Entspannen geeignet – bleib auf jeden Fall hier, um den fantastischen Sonnenuntergang zu erleben.

Über Turkish Airlines

Vor 90 Jahren mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet, betreibt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell eine Flotte von 435 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) und fliegt in über 120 Länder der Welt – so viel wie keine andere Fluggesellschaft.

Turkish Airlines hat bei den Skytrax World Airline Awards heuer bereits zum achten Mal den Titel "Beste Fluggesellschaft Europas" erhalten. Sie gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ und sind das Ergebnis von mehr als 20 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern.

Ab Österreich gibt es bis zu fünf tägliche Flüge von Wien und Salzburg nach Istanbul, wo der hypermoderne Airport als Drehkreuz in die Welt dient.

