× Wohin man im Winter am besten ins Warme reisen kann

Statt Skifahren und Schneemann-Bauen wollen Sie diesen Winter lieber Strand und Sonne? Im Winter ins Warme zu reisen wird immer beliebter. Doch wohin soll es gehen? Wir nehmen vier besonders beliebte Sonnenziele unter die Lupe.

Obwohl das Wetter hierzulande immer noch den Sommer in den goldenen Herbst verlängert, wird es bald kalt und nass. Immer öfter entfliehen viele Österreicher:innen den kalten Wintermonaten und tanken stattdessen Sonne. Denn es gibt zahlreiche Orte, die sich für einen Winterurlaub im Warmen eignen.

Sonnenziele im Winterurlaub-Check

Ägypten

Dank der großen Auswahl an All-Inklusive-Resorts eignet sich Ägypten im Winter bestens für einen Strandurlaub. Auf Grund der großen Artenvielfalt im Roten Meer ist Ägypten auch unter Tauchern sehr beliebt. Aber auch Archäologie-Interessierte kommen auf ihre Kosten. Zahlreiche Ausgrabungsstätten und Museen machen einen Urlaub in Ägypten besonders spannend.

© Getty Images ×

Ein weiterer großer Pluspunkt für einen Urlaub in Ägypten ist das Wetter. Im Winter ist das Risiko, dass es regnet, vergleichsweise gering. Die Höchsttemperatur im Dezember ist 24 Grad. Auch das Wasser ist mit etwa 20 Grad noch sehr angenehm.

Die Kanaren

Die Kanaren sind eines der beliebtesten Sonnenziele für den Winterurlaub. Zum einen sind sie gut und vergleichsweise schnell von Österreich aus erreichbar. Zudem bieten sie auch im Winter angenehme Temperaturen. Im Dezember ist es auf den meisten Inseln zwar nicht mehr heiß – aber auch in den seltensten Fällen kalt. Die Durchschnittstemperatur im Dezember liegt bei 20 Grad, das Meer hat sogar noch etwa 21 Grad.

© Getty Images ×

Besonders Teneriffa lockt mit spannenden Naturerlebnissen. Die Vulkaninsel beherbergt grüne Wälder, traumhafte Strände und spannende Wanderwege. Die Wintermonate eignen sich zudem besonders gut, um Delfine zu beobachten.

Dubai

Während der Sommer in Dubai nahezu unerträglich heiß ist, sind ie Wintermonate Dezember und Januar die ideale Reisezeit. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad und Regen ist eine absolute Seltenheit. Auch das Wasser hat mit 25 Grad die perfekte Bade-Temperatur.

© Getty Images ×

Dubai bietet vor allem Kontraste. Sowohl Wüste als auch Meer liegen direkt vor einer Metropole, die gigantische Wolkenkratzer und zahlreiche Attraktionen bietet. Neben luxuriösen Hotels und Restaurants finden sich in Dubai auch einige Rekorde, etwa der Burj Kalifa als höchstes Gebäude der Welt.

Mittelmeer

Die Mittelmeer-Region bietet zahlreiche spannende Städte und Regionen, die gerade in den Wintermonaten punkten. Wer die Balearen oder die italienische Küste abseits von Touristen-Massen erleben möchte, sollte in den Wintermonaten diese Orte bereisen. Die Temperaturen sind mild und Sonnenstunden sind garantiert. Ein weiterer Pluspunkt: Urlaub in der Nebensaison ist um ein Vielfaches günstiger.