× Albanien statt Bali: Günstige Reise-Doppelgänger enthüllt

Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Doch nach dem Sommer ist vor dem Sommer und bald holt uns das Fernweh wieder ein. Für die nächste Reise müssen wir allerdings nicht weit verreisen - auch in der Nähe gibt es Traumziele. Wir verraten die schönsten Reise-Doppelgänger:

Eine Fernreise hat definitiv ihren Reiz: den Horizont erweitern, Abenteuer entdecken, die Pause-Taste drücken und den Alltag ausschalten. Eine Reise in die Ferne erfordert jedoch eine intensive Planungs- und Vorbereitungsphase. Dazu kommt meist auch ein großes Budget und Urlaubskontingent. Doch es muss nicht immer ein Langstreckenflug zum Traumziel am anderen Ende der Welt führen. Wir verraten die schönsten Alternativen, die nicht nur schnell erreichbar sind, sondern auch den Geldbeutel schonen:

Azoren statt Hawaii

Wasserfälle, Vulkane und endlose Sandstrände - all das, was Hawaii zu bieten hat, findet sich auch auf den Azoren. Inmitten der Naturwunder laden die malerischen Buchten der portugiesischen Inselgruppe zum Baden ein, während die Berge zum Wandern verführen und die lebendigen Städte zum Flanieren einladen. Die neun Inseln, nur 1.400 Kilometer vom Festland entfernt, bieten die perfekte Kulisse für unvergessliches Inselhopping, ähnlich dem, was auch Hawaii so beliebt macht. Abseits der Touristenströme können Reiseliebhaber die versteckten Schätze der Azoren in vollen Zügen genießen. Wer nach Aktivitäten vor Ort sucht, sollte sich die Tauch- und Segelmöglichkeiten nicht entgehen lassen. Auch Delfin- und Walbeobachtungen versprechen unvergessliche Begegnungen.

© Getty Images ×

Barcelona statt Kapstadt

Kapstadt ist definitiv ein Reiseziel für die Bucket-List. Kurzfristiger lässt sich jedoch ein Trip in die spanische Metropole Barcelona umsetzten. Künstlerische Einflüsse prägen die Hauptstadt Kataloniens, und ihre pulsierende Kunst- und Musikszene fasziniert genauso wie die Südafrikanische. Moderne Architektur trifft hier auf historische Bauten, und der Blick auf das Mittelmeer verleiht der Stadt einen einzigartigen Charme. Ein Strandbesuch während eines Städtetrips ist selten, aber umso lohnenswerter für die Erholung. Mit einer Flugzeit von nur zweieinhalb Stunden ist Barcelona der ideale Kurztrip für Spontane.

© Getty Images ×

Südtirol statt Kanada

Für alle Alpen-Abenteurer ist die italienische Alternative zu Kanada, Südtirol, ein wahres Paradies. Frische Bergluft zum Wandern im Sommer und glitzernde Gipfel zum Skifahren im Winter - der Ortler im Vinschgau kann sich mit dem Mount Robson in Kanada mühelos messen. Die alpenländische Küche bietet eine kulinarische Vielfalt mit italienischem Flair, und die vorzüglichen Weine der Südtiroler Winzer runden den besonderen Trip ab.

© Getty Images ×

Norwegen statt Neuseeland

Postkartenmotive wohin das Auge reicht: Norwegen und Neuseeland bieten beide atemberaubende Landschaften und unvergessliche Outdoor-Abenteuer. Im skandinavischen Paradies erwarten sportliche Outdoor-Urlauber außergewöhnliche Nationalparks, einzigartige Fjord-Exkursionen im Kajak und seltene Tier-Sichtungen von Rentiere bis zum Polarbären. Für den Reisegeldbeutel lohnt es sich bei beiden Zielen anzusparen. Den Reisezeitvergleich gewinnt Norwegen allerdings: Statt mit einem rund 23-stündigen Flug nach Wellington geht es in knapp zwei Stunden nach Oslo.

© Getty Images ×

Georgien statt Australien

Georgien, der kleine Staat als Schnittstelle zwischen Europa und Asien, vereint das Beste aus beiden Welten. Die offene Gastfreundschaft der Einheimischen und vielfältige Aktivitäten erinnern an die abenteuerlichen Möglichkeiten Australiens. Von Festivals im Frühling bis zur Weinlese im Herbst bietet der Kaukasus eine Fülle von Erlebnissen. Trotz der kleinen Größe lässt sich in Georgien mehr entdecken, als man denkt.

© Getty Images ×

Albanien statt Bali

Das Land auf dem Balkan hat sich in den letzten Jahren als die neueste Trenddestination bewiesen. Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, mildes Klima und eine exotische Flora und Fauna begeistern hier genauso wie auf der indonesischen Insel. Die Hauptstadt Tirana ist von Österreich aus in nur vier bis fünf Stunden erreichbar, im Vergleich zu der 17 Stunden Flugzeit nach Bali. Auch für das Urlaubsbudget lohnt sich Albanien, mit vielen preiswerten Restaurants und erschwinglichen Übernachtungsmöglichkeiten.