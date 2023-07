× Das sind die günstigsten Strände Europas

Die Koffer sind gepackt und Sonne, Strand und Meer laden zum Entspannen ein. Doch Strandurlaub muss nicht unbedingt teuer sein. Eine neue Analyse zeigt auf welchen Stränden Urlauber besonders preiswert in der Sonne liegen können.

Sand an den Füßen, eine frische Meeresbrise in den Haaren und warme Sonnenstrahlen im Gesicht: Ein Tag am Strand ist im Urlaub zwar Erholung pur, jedoch leider auch mit Kosten verbunden. Vor allem Strandtage in den Urlaub-Hotspots wie den Balearen oder den griechischen Inseln sind keine Schnäppchen.

Die günstigsten Strände Europas

Welche Strände in diesem Sommer den besten Platz zum Abkühlen, Sonnenbaden und Nichtstun bieten, hat die Buchungsplattform Omio mit einer großen Analyse von 75 der beliebtesten Reiseziele und Strände in Europa herausgefunden.

Ein Reiseziel am Strand ist vor allem dann besonders attraktiv, wenn die Atmosphäre und die Temperaturen stimmen und die Preise günstig sind. Letztes hat Omio für eine Kugel Eis, eine Flasche Wasser, ein kleines Mittagessen sowie ein Bierchen am Strand recherchiert. In Kombination mit angenehmen Sommertemperaturen und einer sehr guten Besucherbewertung ergeben sich die besten und preiswertesten Strände zum Abkühlen in diesem Sommer.

Strand-Ranking: Das sind die besten Strände um der Hitze zu entkommen

Platz 1: Kleopatra Beach - Alanya, Türkei

Obwohl eigentlich im asiatischen Teil der Türkei gelegen, überzeugt der Kleopatra Beach in Alanya mit besonders preiswerten Angeboten und landet daher auf Platz 1 des Rankings.

Temperatur Eis Wasser Bier Snack 24 °C 0,12 € 0,37 € 1,61 € 5,13 €

© Getty Images ×

Platz 2: Long Beach - Ulcinj, Montenegro

Kristallklares Wasser und traumhafte Sandstrände machen Montenegro als Sommerziel immer beliebter. Der Long Beach zieht sich über zehn Kilometer entlang der Küste und überzeugt auch preislich.

Temperatur Eis Wasser Bier Snack 23 °C 1,20 € 0,76 € 0,70 € 6,00 €

© Getty Images ×

Platz 3: Strand von Primorsko, Bulgarien

Der geheime Hotspot südlich von Burga liegt am traumhaften Schwarzen Meer und gilt als ideales und preiswertes Urlaubsziel.

Temperatur Eis Wasser Bier Snack 22 °C 1,01 € 0,58 € 0,79 € 6,13 €

© Getty Images ×

Platz 4: Playa de Ses Illetes - Formentera, Spanien

Als einer der schönsten Strände im Mittelmeerraum bietet dieses Traumziel einen einzigartigen Strandtag. Obwohl die Versorgung hier etwas mehr kostet, punktet der Strand vor allem mit seinem warmen Klima.

Temperatur Eis Wasser Bier Snack 25 °C 0,90 € 0,76 € 0,93 € 14,00 €

© Getty Images ×

Platz 5: Goldstrand - Varna, Bulgarien

Obwohl traumhaft schön eignet sich der bekannte Badestrand nicht für diejenigen, die in Ruhe entspannen wollen. Varna ist nämlich ein beliebtes Partyziel, daher wird auch an dem Goldstrand viel Action geboten.

Temperatur Eis Wasser Bier Snack 22 °C 0,91 € 0,54 € 0,79 € 7,66 €