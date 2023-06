× Diese überlaufenen Urlaubsorte sollten Sie in der Hochsaison meiden

Im Sommer leiden viele attraktive Orte unter dem Ansturm der Tourist:innen. Wir verraten Ihnen, um welche Ziele Sie einen Bogen machen sollten – und wo Sie Ruhe-Oasen ganz in der Nähe finden.

Jedes Jahr freuen wir uns auf den Sommerurlaub, egal ob Städtetrip, Strandurlaub oder Fernreise. Doch damit taucht auch das Problem des "Overtourism" wieder auf: Übermäßigen Andrang von Tourist:innen, der sich zu bestimmten Zeiträumen des Jahres in bekannten Städten und an beliebten Orten konzentriert und zur Schädigung von Denkmälern und der Umwelt sowie zu Unannehmlichkeiten für die Menschen vor Ort führen kann. Nach Abklingen der Corona-Pandemie boomt der Tourismus stärker als zuvor. Doch problematisch daran ist, dass die Reisenden beinahe alle die gleichen Orte aufsuchen.

Weltweit gibt es Urlaubsorte, die in der Hochsaison vor allem Stress auslösen. Eine clevere Entscheidung wäre daher, gezielt an Orte, die (noch) abseits der ausgetretenen Pfade liegen zu fahren. Wir verraten die überlaufentsten Urlaubsorte, und wo Sie stattdessen hinfahren sollten.

Von London nach Brighton, Großbritannien

London, die Hauptstadt der Coolness, rangiert seit jeher ganz oben auf der Liste beliebter Städteziele. Seit der Krönung von King Charles III. Anfang Mai dieses Jahres steht die englische Metropole besonders im Rampenlicht. Es gibt unzählige Ausstellungen, Veranstaltungen und besondere Termine, die das Ereignis den ganzen Sommer über feiern.

Wer eine entspanntere und billigere Alternative in Großbritannien sucht, sollte sich nach Brighton aufmachen, Londons "kleine Schwester“. Sogar die Londoner selbst lieben die lebhafte Gastronomieszene, endlosen Einkaufsstraßen, den Strand und den 1899 eröffneten Brighton Pier, eine fröhliche Freizeitoase mit Fahrgeschäften und Lokalen. Brighton gilt als eine der sympathischsten Städte im Vereinigten Königreich, wo den Gast sowohl kulturelle Entdeckungen als auch die entschleunigte Atmosphäre eines Seebads erwarten.

Von Barcelona nach Valencia, Spanien

Bunt, jung und divers - mit seinem vielfältigen Unterhaltungsangebot ist Barcelona ein beliebtes Reiseziel, das jedoch im Sommer im Sturm erobert wird. Fahren Sie also lieber nach Valencia, die Geburtsstadt des Architekten Santiago Calatrava. Valencia ist genauso lebhaft wie Barcelona, jedoch weniger chaotisch. Die faszinierende Stadt der Künste und Wissenschaften bietet mit der beeindruckenden Parkanlage Jardín del Turia, der Kathedrale oder dem Yachthafen von David Chipperfield und Fermín Vásquez viele Attraktionen zwischen Avantgarde und Tradition, Geschichte und Design, die man nicht verpassen sollte.

Von Portofino nach Savona, Italien

Die ligurische Riviera verkörpert das Dolce Vita am Meer; sie hat unzählige bezaubernde Buchten und reicht von den Klippen Santa Margheritas und der Gemeinde Camogli bis zu den Cinque Terre. Portofino, mit seiner berühmten Piazzetta, dem kleinen Hafen und den bunten Häusern, ist die Perle der Küste. Das gesamte Gebiet, ist ein wahrer Magnet für den internationalen Tourismus, und leidet daher stark unter Overtourism. So sehr, dass in Portofino eine Verordnung erlassen wurde, die Versammlungen in bestimmten Bereichen aus Sicherheitsgründen untersagt.

Wer das Dolce Vita erleben möchte, ohne sich den Menschenmassen im Hafen auszusetzen, kann sich im Hotel „Splendido“ einquartieren, einem ehemaligen Kloster aus dem 16. Jahrhundert, das auf einer Anhöhe thront und einen unvergleichlichen Blick auf den Golf von Tigullio bietet. Alternativ dazu bietet sich auch die Möglichkeit, Savona zu entdecken. Dieser malerische Ort ist bekannt für sein historisches Stadtzentrum und die barocke Architektur, ein ungewöhnliches Reiseziel, das weit entfernt ist von den Menschenmassen und den Kosten der berühmteren Riviera-Locations.

Von Dubrovnik nach Veli Losinj, Kroatien

Das beliebte Dubrovnik ist mit seiner zeitlosen Atmosphäre ist ein bedeutender Ort des Unesco-Weltkulturerbes und ein Reiseziel voller Charme. Doch im Sommer gehen diese Vorzüge im Andrang der Touristenhorden unter. Entweder man besucht die Perle Kroatiens außerhalb der Hochsaison, etwa im Herbst, oder man entscheidet sich für die Insel Lopud im Elaphiten-Archipel, die nur wenige Kilometer von Dubrovnik entfernt liegt. Hier genießen Sie klares Wasser, grüne Natur und malerische Klippen jenseits des Urlaubstrubels. Auch die Ortschaft Veli Losinj ist ein wahres Paradies und eines der bestgehüteten Geheimnisse Europas.

Eine weitere Alternative wäre direkt nach der Ankunft in Dubrovnik weiter nach Montenegro zu reisen. Auch hier erwarten Sie historische Dörfer, einzigartige Buchten, einen großzügigen Yachthafen in Portonovi und exklusive Hotels, fernab des Trubels.

Von der Insel Phi Phi nach Khao Lak, Thailand

Weiße Strände, kristallklares Wasser, üppige Wälder, aber auch Schauplatz des Massentourismus. Maya Bay, der ikonische Strand der thailändischen Insel Phi Phi, an dem der Film "The Beach“ mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde, sieht heutzutage nicht mehr aus wie die geheime Lagune, die durch den Film Kult wurde. Der Film zog im Laufe der Zeit Massen von Badegästen und schaulustigen Besucher:innen an, sodass das Korallenriff in Mitleidenschaft gezogen wurde, was eine vorübergehende Schließung des Ortes und dann eine Sperrung zur Folge hatte.

Doch Thailand bietet auch viele schöne, weniger überlaufene Inseln, die es zu entdecken gilt, wie Koh Samui, die zweitgrößte Insel des Landes: Ein Surferparadies mit Regenwäldern und prächtigen buddhistischen Tempeln. Auch die Kleinode Khao Lak, das tropische Regenwälder, smaragdfarbenes Wasser, bis zu 400 Meter hohe Felsen, die aus dem Wasser ragen, und charmante kleine Dörfer bietet ist eine Reise wert.