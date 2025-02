Diese Faschingskostüme liegen 2025 im Trend

Ob für die Firmenfeier am Faschingsdienstag, den Faschingsumzug im Heimatort oder den perfekten Auftritt beim privaten Fest: Kreative Kostüme sind für verkleidungsbegeisterte Närrinnen und Narren aus der Faschingszeit nicht wegzudenken. Wir verraten welche Kostüme 2025 besonders angesagt sind.

Die Hochphase der Narrensaison steht bevor: Der Duft frisch gebackener Krapfen liegt in der Luft, Schaufenster erstrahlen in bunten Farben, und in den Kostümläden herrscht Hochbetrieb. Am 4. März erreicht der Fasching mit dem Faschingsdienstag seinen Höhepunkt.

„Fasching bringt Freude in jede Altersgruppe. Ob fröhliche Umzüge, ausgefallene Faschingspartys oder traditionelle Bälle – die fünfte Jahreszeit bietet in Wien ein vielfältiges Programm“, erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Besonders Familien mit Kindern können aus zahlreichen Veranstaltungen wählen.

Kostümtrends 2025: Was trägt man heuer?

© Getty Images ×

Sich zu verkleiden liegt im Trend – besonders bei der jüngeren Generation. Laut Wirtschaftskammer Wien geben die Wiener im Schnitt zwischen 50 und 70 Euro für Faschingskostüme aus, günstigere Varianten starten bei 30 Euro. Neben klassischen Kostümen sind auch Make-up, Schmuck und Accessoires gefragt. Ein Rundruf unter Wiens Händlern zeigt: Die Nachfrage ist vielfältig, aber einige Trends stechen besonders hervor.

Zirkus-Thema: Manege frei für fantasievolle Verkleidungen

Das Thema Zirkus ist heuer besonders angesagt – von Zirkusdirektoren mit Frack und Zylinder über wilde Raubtiere wie Löwen und Tiger bis hin zu funkelnden Akrobaten und Seiltänzerinnen in Tüllröcken. Auch Jongleure, Zauberer und Muskelmänner sorgen für Aufsehen.

Retro-Trends: Zeitreise durch die Jahrzehnte

Die Liebe zur Vergangenheit zeigt sich in der steigenden Nachfrage nach Vintage-Kostümen. Ob 1920er-Glamour mit Fransen-Kleidern und Federboas oder schrille 70er- und 80er-Looks mit Neonfarben und Schlaghosen – Retro ist ein Muss. Besonders beliebt: Gruppenverkleidungen à la ABBA oder „Zurück in die Zukunft“.

© Getty Images ×

Kostüm-Klassiker: Evergreens für Faschingsfans

Clown, Zauberer und Pirat bleiben Dauerbrenner, ebenso wie Tierkostüme für Erwachsene. Neben Marienkäfern und Katzen sind heuer vor allem auffällige Tiere wie Haie, Löwen oder Giraffen gefragt.

Film- und Serienkostüme: Inspiration aus Hollywood & Streaming-Hits

Obwohl sich heuer kein klarer Film- oder Serienhype durchgesetzt hat, sind Superhelden-Kostüme weiterhin gefragt – allen voran Superman, Spiderman und Black Panther.

Gruppenkostüme: Gemeinsam auffallen

Wer mit Freunden oder der Familie im Partner- oder Gruppenkostüm losziehen will, hat viele kreative Optionen. Besonders ausgefallene Kostüme findet man online – etwa auf willhaben, wo derzeit über 23.000 Faschingsanzeigen gelistet sind. Hier einige Highlights:

Discokugel & DJ (Loosdorf, NÖ, 350 €) – Neun Discokugeln und eine DJ-Kugel aus Pappmaché, inklusive Perücken.

„Schräge Vögel“ (Zöblen, Tirol, 350 €) – Sieben bunte Vogel-Kostüme mit Federrock, Beinen, Hals und Handpuppe.

Waldbaden (Ried in der Riedmark, OÖ, 210 €) – Sieben Baumkostüme (Birke & Eiche) mit Kleid, Kopfbedeckung, Maske und Accessoires.

Achterbahn (Piberbach, OÖ, 200 €) – Ein Hingucker für vier Personen – eine menschliche Achterbahn.

Perlen (Ludesch, Vorarlberg, 20 €/Stk.) – Sechs Muschelkostüme suchen neue Träger*innen.

Straußen-Farm (Bad Dürrnberg, Salzburg, 100 €) – Sechs Straußen-Kostüme mit Hals, Kopf und Füßen.

Kuh-Kostüme (Inzersdorf-Getzersdorf, NÖ, 35 €/Stk.) – Zwölf Kuh-Overalls mit großen Köpfen und Augenmasken.

Giraffe (Gänserndorf, NÖ, 350 €) – Ein Giraffen-Kostüm mit rollendem Körper und langem Hals.

Vogelscheuchen (Gänserndorf, NÖ, 18 €/Stk.) – Fünf handgenähte Kinderkostüme (6–10 Jahre) aus Jute mit Hut und Halstuch.

Drache & Avatare (Alharting, OÖ, 250 €) – Ein auffälliges Drachenkostüm mit vier Avatar-Outfits.

© Getty Images ×

Kinderkostüme: Abenteuer für die Kleinsten

Feuerwehrmann, Polizist, Arzt oder Bauarbeiter – klassische Berufskostüme sind weiterhin sehr beliebt. Auch Märchenfiguren wie Elsa oder Arielle stehen hoch im Kurs. Neben diesen Klassikern sorgen Tierkostüme für Begeisterung: feuerspeiende Drachen, majestätische Löwen oder summende Bienen mit glitzernden Flügeln sind heuer besonders gefragt.