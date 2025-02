"Dancing Stars": Die Dancing-Ladies 2025 verraten, wo ihre Stärken liegen

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Die ehemalige Klubobfrau der Grünen freut sich schon auf ihren ersten Einsatz am ORF-Parkett: „Ich mag neue Herausforderungen und Dinge, die ich überhaupt noch nie gemacht habe. Ich mache jetzt eigentlich nur Dinge, die mir Freude machen.“ Zwar räumt sie ein, dass sie mit 55 Jahren nicht mehr die Jüngste ist, aber sie sei sehr gelehrig und gut in Form: „Ich habe keine kaputten Knie oder so etwas. Es ist alles noch halbwegs funktionsfähig.“