Labubus waren gestern: Jetzt kommen die Bratziez!

Wir dachten, der Labubu-Wahnsinn sei endlich vorbei. Doch jetzt kommt ein neuer Trend um die Ecke, der den Hype um die Plüsch-Anhänger erneut zu entfachen scheint. Bratziez heißen die neuen flauschigen It-Pieces, die gerade die sozialen Netzwerke stürmen.

Erinnern Sie sich noch an den Labubu-Hype? Diese gruseligen, kleinen Plüschanhänger, die weltweit an allen Taschen hängen mussten. Auch in Österreich standen die Fans Schlange, um das neueste Accessoire zu ergattern. Aber wie es bei Trends nun mal so ist, verschwand der Labubu-Boom langsam wieder oder zumindest dachten wir das. Jetzt sorgt ein neuer Hype für Aufsehen: Von der Marke Bratz gibt es jetzt auch Labubu-ähnliche Bag Charms. Sind sie die neuen Labubus? Oder sogar noch cooler? Wir verraten Ihnen alles über die plüschigen Anhänger, die jetzt schon die Herzen der Fans erobern.

Bratz-Dolls als Taschenanhänger

Angefangen hat alles mit den kultigen Bratz-Puppen, die 2001 von der Marke MGA Entertainment als Gegenstück zu den Barbie-Puppen von Mattel auf den Markt kamen. Sie waren bunt, wild und rebellisch, genau das Gegenteil von Barbie. Die Bratz-Puppen prägten eine ganze Generation, und jetzt kommen sie als süße, flauschige Anhänger zurück!

Bratziez in Überraschungsboxen

Derzeit werden die Bratziez in den USA in Überraschungsboxen verkauft. Die Bratziez Iconz-Reihe umfasst sechs verschiedene Figuren: Angel das Schwein, Bunny Boo, Kool Kat und Pretty Princess der Frosch. Doch es gibt noch mehr! In den Blindboxen sind auch zwei super seltene Figuren versteckt: Sugar, ein zuckersüßes Zuckerwatte-Hühnchen, und Spice, ein dämonischer Charakter. Wer das Glück hat, eine dieser Figuren zu ergattern, hat sich ein kleines Sammlerstück gesichert.

Bratziez erobern die sozialen Netzwerke

Auf TikTok geht der Bratziez-Hype gerade richtig ab. Influencer und Fans zeigen stolz ihre neuesten Figuren und posten Videos, die beweisen: Diese Anhänger sind der absolute Hit. Die Bratziez sind so heiß begehrt, dass sie im Onlineshop der Marke schon ausverkauft sind. In den USA sind sie nicht nur online zu haben, sondern auch in Geschäften wie Target, da kosten die Blindboxen 24,99 US-Dollar.

Sind Bratziez die neuen Labubus?

Aber die große Frage bleibt: Werden Bratziez wirklich die neuen Labubus? Sind sie das neue Must-have Accessoire für alle Trendsetter? Fakt ist: Bratziez sind nicht nur süß, sondern auch mit jeder Menge Sammelpotenzial ausgestattet.

In Österreich sind die flauschigen Anhänger leider noch nicht zu haben aber warten Sie nur ab! Der Hype um Bratziez wächst rasant, und es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis auch hierzulande jeder ein Bratziez an der Tasche baumeln hat.