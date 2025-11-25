Georgina Rodriguez gönnt sich teuerste Handtasche der Welt

Georgina Rodriguez, die Verlobte von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, liebt Luxus – und das lässt sie ihre Fans nur zu gerne wissen. Ihre Taschensammlung ist beeindruckender als Ronaldos Torbilanz. Nun hat die Fashion-Queen ein weiteres Highlight hinzugefügt.

Früher verkaufte sie Luxus, heute lebt sie ihn. 2016 arbeitete Georgina noch als Verkäuferin in einer Gucci-Boutique – bis sie dort Cristiano Ronaldo begegnete und sich in den Fußballer verliebte. Seitdem hat sich ihr Leben radikal verändert: Privatjets, Diamanten, nur das Teuerste des Teuersten. Auf ihrem YouTube-Kanal „Georgina Gio“ gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit dem Fußballstar. Und ihr neuester Post lässt Modeherzen höher schlagen: Georgina zeigt stolz ihre neueste Errungenschaft aus der Hermès-Boutique in Madrid.

© Getty

Georgina gönnt sich die teuerste Tasche der Welt

Die Himalaya Birkin Bag, handbemalt und aus edlem Krokodilleder gefertigt, gilt als Nonplusultra der Luxuswelt. Der Preis: je nach Größe zwischen 100.000 und 500.000 US-Dollar. 2017 erzielte eine dieser begehrten Taschen bei Christie's in Hongkong sogar rekordverdächtige 388.700 US-Dollar.

© YouTube

Fünf Jahre lang musste Georgina warten, nun hält sie endlich ihr Traumstück in den Händen. Aber: es ist nicht einmal ihre erste Himalaya-Birkin! Denn Rodriguez besitzt bereits eine kleinere Variante der exklusiven Tasche. In ihrem YouTube-Video strahlt sie: „Es ist keine Tasche – es ist eine Birkin.“ Die Zuschauer dürfen bei ihrer exklusiven Shoppingtour durch Madrid live dabei sein.

Statussymbol für Stars

Stars wie Jennifer Lopez, Kim Kardashian oder Victoria Beckham wurden ebenfalls mit der Ikone gesichtet. Die Wartelisten bei Hermès sind legendär, selbst Stammkunden müssen Geduld beweisen. Wer es schafft, dieses Luxusstück zu ergattern, gehört zum exklusivsten Kreis der Fashion-Welt.

© Getty

„Ich bin keine, die zu viele Dinge auf einmal kauft“, erklärt Georgina in ihrem Video. „Ich gönne mir lieber eins nach dem anderen – um es wirklich zu genießen.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: „Heute können wir uns keine weiteren Einkäufe mehr leisten.“ Zumindest bis nächste Woche...

Man darf also gespannt sein, welche Luxus-Überraschung als Nächstes folgt.