Die neuen It-Girls 2025: „Vogue“ kürt die Cool-Girls von morgen

Vergessen Sie Hailey, Kendall und Gigi! Die neuen It-Girls sind mehr als nur Models und Millionärstöchter. Die britische „Vogue“ hat die neuen coolsten Frauen gekürt, und wir stellen sie vor.

Twiggy prägte die 60s, Kate Moss regierte die 90s und Paris Hilton wurde in den Nullerjahren zur Ikone. It-Girls prägen seit Jahrzehnten unseren Stil, unsere Popkultur und unsere Party-Wünsche. Meist kommen sie aus der Modelwelt. Doch die neue Generation ist diverser, kreativer und oft noch unbekannt.

Während früher Laufsteg-Musen den Ton angaben, tauchen heute Filmemacherinnen, DJs, Fotografinnen oder Social-Media-Masterminds im It-Girl-Kosmos auf. Die britische „Vogue“ hat jetzt ihre „10 It-Girls Re-Energising British Cool“ vorgestellt – und wer es auf diese Liste schafft, ist quasi offiziell im Kult-Status angekommen.

Und ja: Viele dieser Namen hat man noch nicht am Schirm. Aber das wird sich schon bald ändern.

Die neuen It-Girls: Das sind die Fresh Faces der „Vogue“-Liste

Von „Nepo-Baby“ Doa Barney bis hin zu DJ-Wunderkindern und Londoner Szene-Gesichtern: Hier kommen die zehn Rebellinnen, die jetzt jeder kennen sollte.

Sydney Lima

© Getty Images

Model, Filmemacherin, Redakteurin und Content Queen – Sydney Lima ist das Londoner Multitalent, das zwischen Prada-Shootings, Vice-Texten und ihrem eigenen Label Rich Parents pendelt. Aufgewachsen zwischen Sexshops in Soho und heute Head of Media beim Indie-Magazin NAIMA, verwandelt sie Subkultur in Style. Aktuell arbeitet sie sogar an einer Doku und beweist damit: It-Girl sein bedeutet 2025 nicht nur cool aussehen, sondern auch Geschichten erzählen, die sonst niemand erzählt.

Osman Ahmed

© Getty Images

Autorin, Journalistin und Consultant: Osman Ahmed ist die schillernde Non-Binary-Stimme aus East London, die die Fashionwelt fasziniert. Zwischen „New York Times“, „Vogue“ und kunstvollen Instagram-Momenten zeigt Osman, wie Style und Identität ineinanderfließen.

Doa Barney

© Getty Images

Björks Tochter und „The Northman“-Schauspielerin Doa Barney könnte im A-List-Schatten ihrer berühmten Eltern leben – macht sie aber nicht. Die 22-Jährige studiert Performance in London, hinterfragt öffentlich ihren Vorteil durch Nepotismus und sucht ihren eigenen künstlerischen Weg. Nach einer Zusammenarbeit mit dem It-Label Miu Miu und einer Filmhauptrolle steigt sie endgültig zum Star auf.

Lea Ogunlami

© Getty Images

Früher bei Sony Music, heute Gesicht von i-D: Lea ist die Moderatorin, die mühelos Stars zum Plaudern bringt. Sie interviewt Stars, führt über die Fashion-Week-Teppiche und gründete heuer ihr eigenes Interviewformat „RawGabbit“. London liebt sie!

Iris Luz

Sie shootet PinkPantheress, Balenciaga und Alexander Wang – doch nun steht Iris selbst im Scheinwerferlicht. Mit Jazz-Sängerin-Mama im Rücken wächst die Londonerin zwischen Clubbühnen und Kunst auf. Heute pendelt sie zwischen LA und London und verkörpert die neue Coolness-Generation.

Marissa Malik alias Manuka Honey

© Getty Images

DJ, Produzentin, Künstlerin, Astrologin – Marissa ist eines der spannendsten Gesichter der Club-Community. Ihre DJ-Sets mischen Dubstep, Dancehall und Grime, sie gründete die queere Kult-Nacht SUZIO und wird online für ihren Style gefeiert. Für „Vogue“ ist sie eine Trendsetterin.

Mina Galán

Die in Málaga geborene DJ und Stylistin mit den boldesten Looks hostet die trans-forward Party Club Stamina. Sie spielt in Kunsthäusern, für Fashionbrands wie KNWLS und mischt Latin-Sounds mit experimenteller Electronica. Laut „Vogue“ ist Mina „grenzenlos authentisch“.

Reenie

Reenie ist Resident bei Londons legendärer Unfold-Party und tourt aktuell sogar durch Australien. Sie mischt die DJ-Szene auf, steht für Diversität und verkörpert Coolness.

Rose Gray

Mit ihrem Album „Louder, Please“ eroberte Rose aktuell die UK-Charts, gewann den MTV Push Award und gilt als „Britain’s next big thing“. Zudem ist sie mit Hollywood-Star Harris Dickinson verlobt, bleibt aber bodenständig. Musikalisch liefert sie Disco, Nostalgia, Heartbreak – und hat Zugang zu den besten Londoner Partys.

Libby Bennett

© Getty Images

Erst 20 und schon die Muse von Chanel, McQueen und Burberry: Libby Bennett ist der Shootingstar der Modelszene. Sie wird oft mit Cara Delevingne verglichen und schlägt als Drummerin die Brücke zwischen Fashion und Indie-Coolness.

Wir wetten: Einige dieser Namen werden wir bald nicht nur in der „Vogue“ lesen, sondern auch in unseren TikTok-Feeds, Playlists, Instagram-Storys und auf internationalen Red Carpets sehen.