Meghan Markle „oben ohne“ für Harper’s Bazaar

Für die Dezember/Jänner-Ausgabe von Harper’s Bazaar zeigt sich Meghan Markle ungeschminkt – ein Look, der in Zeiten von Hochglanzfiltern und Glam-Shootings fast schon revolutionär wirkt.

Es gehört nicht zum royalen Alltag, dass Mitglieder eines Königshauses ein Magazincover schmücken – schon gar nicht ungeschminkt. Umso größer ist die Aufmerksamkeit, die Meghan Markle derzeit auf sich zieht. Für das neue Cover der amerikanischen Harper’s Bazaar zeigt sich die Herzogin im barefaced Look – ein bewusstes Style-Statement, das Natürlichkeit in den Mittelpunkt rückt.

Meghan zeigt sich reduziert, modern und selbstbewusst

Das Cover-Styling ist minimalistisch: zurückgebundenes Haar, kaum sichtbares Makeup, funkelnde Diamant-Ohrringe und ein tief ausgeschnittener schwarzer Blazer. Die Bildsprache ist ruhig, klar und konzentriert – ein Kontrast zu klassischen Royal-Inszenierungen.

In der Fotostrecke setzt Meghan weitere modische Akzente: ein tiefrotes Cape-Kleid, ein eleganter Business-Look mit Midirock und Trenchcoat sowie ein monochromer All-White-Look mit Rollkragenpullover und weiter Hose. Alle Outfits folgen dem gleichen Credo: klare Linien, harmonische Farben, keine Überinszenierung. Die Mode wirkt wie ein Statement für Fokus und Authentizität – passend zu den Themen, die Meghan im Interview anspricht.

Inhaltlich dreht sich das Gespräch vor allem um persönliche Entwicklung. Die zweifache Mutter spricht darüber, wie sehr man an Herausforderungen wächst. „Wenn alles glattläuft, lernst du nichts“, sagt sie. „Ich sehe bei meinen Kindern jeden Tag, wie sie an vermeintlich unüberwindbaren Dingen wachsen.“

Über Harry: Liebe als Rückhalt

Auch Prinz Harry spielt im Interview eine zentrale Rolle. Meghan beschreibt ihre Beziehung ungewöhnlich offen: „Er liebt mich so mutig, so vollständig. Niemand auf der Welt liebt mich mehr als er – ich weiß, dass er immer hinter mir steht.“

© Getty Images

Sie erzählt außerdem, dass Harry eine „kindliche Verspieltheit“ in ihr hervorbringe – eine Energie, die beide auch in ihre gemeinsamen beruflichen Projekte einfließen lassen. „Wir wollen spielen, kreativ sein, Spaß haben“, sagt sie.

Der Balenciaga-Moment in Paris

Zum Schluss spricht Meghan über ihren viralen Auftritt bei der Balenciaga-Show während der Paris Fashion Week. Designer-Freund Pierpaolo Piccioli witzelte später, sie habe sich „quasi selbst eingeladen“. Meghan beschreibt die Situation mit einem Schmunzeln anders:

„Ich war einfach begeistert für ihn. Ich habe ihm geschrieben: ‚Komme gern, um dich zu unterstützen.‘ Wir haben es geheim gehalten – und die Überraschung war wirklich lustig.“