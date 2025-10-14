Designer verrät: Meghan kam ohne Einladung zur Balenciaga-Show

Die Herzogin soll sich selbst zur Show von Balenciaga eingeladen haben. Das behauptet zumindest der Designer in einem Interview.

Mit ihrem unerwarteten Auftritt bei der Paris Fashion Week hat Herzogin Meghan (44) für Aufsehen gesorgt – und das ganz ohne große Inszenierung. Wie Designer Pierpaolo Piccioli nun verriet, war die Teilnahme von Prinz Harrys Gattin an seiner Balenciaga-Show nicht etwa Teil einer PR-Strategie, sondern ging auf Meghans eigene Initiative zurück. Somit habe der Modemacher sie nicht eingeladen, sondern sie sei spontan gekommen.

Piccioli erzählte im Gespräch mit The Cut, dass Meghan sich selbst gemeldet habe: „Meghan und ich haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und schreiben uns seitdem. Sie hat sich gemeldet und gesagt, dass sie gerne zur Show kommen würde.“

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris © Getty Images

Eine geplante Überraschung sei das jedoch nicht gewesen, betonte Piccioli – und doch habe der Moment seine Wirkung nicht verfehlt: „Es gab keine Strategie oder große Inszenierung. Ich habe niemandem gesagt, dass sie kommt, weil es eine Überraschung bleiben sollte. In der Mode sind echte Überraschungen selten, und diese war wunderschön.“

Ein Trip, der für viele Schlagzeilen sorgte

Am 4. Oktober war die Herzogin von Sussex in Paris bei der Balenciaga-Schau zu Gast. Sie trug eine weiße Bluse mit Cape und eine dazu passende Hose – ein Look, der perfekt zu ihrem eleganten Stil passte. Laut einem Sprecher sei Meghan nach Frankreich gereist, um Piccioli zu unterstützen. Gegenüber dem Magazin People hieß es: „Im Laufe der Jahre hat die Herzogin eine Reihe von Entwürfen von Pierpaolo getragen. Sie haben eng zusammengearbeitet und gemeinsam Designs für wichtige Momente auf der Weltbühne entworfen.“ Ihre Bewunderung für seine Handwerkskunst und seine moderne Eleganz sei groß, der Abend habe die freundschaftliche Verbundenheit der beiden widergespiegelt.

Meghan wechselte Outfits - ihre schlanke Silhouette verschwand in der Nacht. © Getty Images

Meghan sorgte trotz des perfekten Looks auch für negative Schlagzeilen. Sie soll während der Show darüber gelacht haben, dass ein Model stürzte und abends postete sie ein Video aus dem Auto, das in der Nähe von Dianas Todesort aufgenommen wurde. Viele Fans der verstorbenen Mutter von Prinz Harry empfanden diesen Clip als pietätlos.

Psychische Gesundheit

Nach ihrem Kurzaufenthalt in Paris reiste Meghan rasch in die USA zurück. Nur wenige Tage später zeigte sie sich gemeinsam mit Prinz Harry in New York City bei der „Project Healthy Minds Gala“, wo das Paar mit dem „Humanitarians of the Year Award“ geehrt wurde. Auch dort setzte die 44-Jährige ein modisches Statement – diesmal in einem taillierten Armani-Anzug mit tiefem Ausschnitt. Prinz Harry erschien klassisch im dunklen Anzug mit Krawatte.