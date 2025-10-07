Nächster Wirbel um Meghan in Paris: Herzogin lacht über Sturz eines Models

Die Ehefrau von Prinz Harry wollte eigentlich nur nach zwei Jahren wieder einmal Europa besuchen, doch dabei wurde ihr genauestens auf die Finger geschaut - die royale Familie ist entsetzt über ihr Verhalten.

Meghan Markles Auftritt bei der Pariser Fashion Week sorgt erneut für Aufregung – ein neues Video zeigt sie scheinbar lachend, während ein Model auf dem Balenciaga-Laufsteg stolpert, direkt neben ihrer emotionslosen Freundin.

Mehr lesen:

Auf Aufnahmen hinter den Kulissen ist zudem zu sehen, wie sie versucht, ein Gespräch mit der britischen Schauspielerin und „Slow Horses“-Star Dame Kristin Scott Thomas zu führen. Diese drehte sich jedoch von ihr weg, wodurch Meghan in einer unangenehmen Situation zurückblieb.

Die 65-jährige „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“-Darstellerin, deren Figur Fiona am Ende des Films Prinz Charles heiratete, hatte zuvor im Juli König Charles und Königin Camilla zu einem Staatsbankett im Windsor Castle zu Ehren von Präsident Macron begleitet. Damit schien sie ihre Nähe zur britischen Königsfamilie zu bestätigen. Nachdem sie 2015 von der verstorbenen Queen mit dem Titel „Dame“ ausgezeichnet wurde, spielte sie die Queen später in der West-End-Neuauflage von Peter Morgans Theaterstück "The Audience".

Obwohl ihr Auftritt als erster ernsthafter Versuch gilt, in der Welt der High Fashion wahrgenommen zu werden und Schulter an Schulter mit A-Prominenten zu stehen, scheint Meghans Wirbelwindtour von Patzern und peinlichen Momenten begleitet zu sein.

Am vergangenen Wochenende wurde die Herzogin von Sussex für einen „völlig verwirrenden“ Clip auf ihrer Instagram-Story kritisiert. Darin waren ihre Füße auf den Ledersitzen einer Limousine zu sehen, während sie dieselbe Strecke entlangfuhr, auf der Prinzessin Diana 1997 tragisch verunglückte, als ihr Fahrer im Pont-de-l’Alma-Tunnel gegen eine Säule krachte.

Darüber hinaus teilte Meghan einen unbeholfenen Kuss mit dem italienischen Modedesigner Pier Paolo Piccioli und stieß dabei versehentlich mit ihm zusammen. Im neuesten Clip ist Meghan in der Front Row zu sehen, neben ihrem engen Freund Marcus Anderson, Kreativdirektor der Marke Soho House.

An einem Punkt reagierte die Herzogin zunächst mit Entsetzen, bevor sie hinter ihren Händen kicherte und sich zu Marcus wandte, der jedoch ausdruckslos blieb. Als ihr Freund nicht reagierte, drehte Meghan sich wieder der Show zu und nahm eine neutralere Mimik an. Ein Vertreter betonte jedoch, dass sie nicht über den Sturz des Models gelacht habe.

Ein Zuschauer spekulierte: „Ich glaube, jemand ist gestolpert oder gefallen, weil das Mädchen hinter ihr erschrocken schaute.“ „Jemand ist wahrscheinlich gefallen“, meinte ein anderer, während ein dritter hinzufügte: „Andere reagierten auch, nur nicht so offensichtlich wie sie.“

Charlotte Griffiths, Editor-at-large der Mail on Sunday, kommentierte später auf GB News: „Wenn ich ehrlich bin, wirkte sie ein wenig fehl am Platz in Paris. Sie schien ein bisschen nervös. In einem Punkt saß sie in der Front Row, und ein Model stolperte. Sie begann zu lachen und merkte dann offensichtlich, dass das etwas gemein war, und versuchte es zu überdecken.“