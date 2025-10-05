Alles zu oe24VIP
Meghan in Paris
© Getty Images

Europa-Comeback

Herzogin Meghan überrascht Paris: Glamour-Auftritt bei Balenciaga

05.10.25, 11:33 | Aktualisiert: 05.10.25, 13:16
Die Duchess of Sussex tauchte überraschend bei der Balenciaga-Debüt-Show von Pierpaolo Piccioli auf der Fashion Week auf – und präsentierte dabei einen Look, der alle Blicke auf sich zog. 

Für Aufsehen sorgte Herzogin Meghan (44) am Samstag bei der Pariser Fashion Week: Die Duchess of Sussex erschien überraschend bei der Debüt-Show von Designer Pierpaolo Piccioli für Balenciaga.

Mehr lesen: 

Die Frau von Prinz Harry wählte für ihren Auftritt einen echten Hingucker-Look: ein weißes Oversize-Cape über einem passenden Hemd mit Knöpfen, dazu schwarze High Heels, schlichte Accessoires und ein perfekt gestylter Dutt. Bereits bei ihrer Ankunft zog Meghan alle Blicke auf sich. Und ein Detail fällt den Fans auf: Meghan ist deutlich erschlankt. Fast schon besorgniserregend. 

 


 

Star-Gäste in der Frontrow

Unter den Gästen befanden sich bekannte Gesichter aus Mode und Film: „Vogue“-Legende Anna Wintour (75), die Meghan mit Wangenküsschen begrüßte, Schauspielerin Anne Hathaway (42) sowie Lauren Sánchez Bezos (55), Ehefrau von Amazon-Mitbegründer Jeff Bezos.

Meghan wechselte Outfits - ihre schlanke Silhouette verschwand in der Nacht. 

Meghan wechselte Outfits - ihre schlanke Silhouette verschwand in der Nacht. 

© Getty Images

Am Abend wechselte Meghan bei einem von Balenciaga veranstalteten Dinner in ein schwarzes Kleid. Dass die Duchess of Sussex ein Faible für Mode hat, ist kein Geheimnis: Schon vor ihrer Heirat mit Prinz Harry besuchte sie regelmäßig Fashion Weeks, etwa in New York City.

Nach dem „Megxit“ 2020 hatte Meghan sich weitgehend aus der Modewelt zurückgezogen, um sich vermehrt philanthropischen Projekten zu widmen.

