Meghan & Harry: Entscheidung um Archies Schulwahl gefallen

Prinz Harry hat den Spekulationen ein Ende gesetzt: Sein Sohn Archie wird nicht am traditionsreichen Eton College - so wie einst sein Vater - eingeschrieben.

Mit einem klaren Statement ließ Prinz Harry über seinen Sprecher ausrichten, dass „Archies Namen nicht in Eton eingeschrieben und auch keine Pläne bestehen, dies zu tun“. Damit reagiert der 41-Jährige auf zuletzt aufgekommene Gerüchte, er habe seinen Sohn bereits heimlich angemeldet.

Meghan war dagegen

Die Entscheidung dürfte auch mit Ehefrau Meghan in Einklang stehen. Sie soll Internatsbesuche als „barbarisch“ empfinden.

Harrys eigene Eton-Erfahrung

Harry selbst besuchte das Elite-Internat, hatte dort aber ein schwieriges Verhältnis. Zwar liebte er den Sport, doch schulisch tat er sich schwer. In seinen Memoiren „Spare“ schrieb er, er habe sich nie wirklich dazugehörig gefühlt. Dennoch stammen einige seiner engsten Freunde aus dieser Zeit.

Verhältnis zu William

Als er in Eton ankam, fühlte sich Harry von Bruder William zurückgewiesen. William soll ihn am ersten Tag mit den Worten begrüßt haben: „Tu so, als ob wir uns nicht kennen.“

Keine Royals mehr

Harry und Meghan zogen sich 2020 von ihren royalen Pflichten zurück und leben seither mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien.