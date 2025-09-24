Rückkehr in Harrys Heimat? Meghan erhält Jobangebot aus England

Ein Satz in ihrer Netflix-Doku hat gereicht – und schon flattert Herzogin Meghan ein überraschendes Job-Angebot aus England ins Haus: Der Radiosender MagicFM will sie ans Mikro holen

Öffnen sich für Herzogin Meghan (44) nach all den Schlagzeilen nun neue Türen in der alten Heimat ihres Mannes Prinz Harry? Zumindest im Radio könnte es bald ein Comeback geben: Dem ehemaligen Royal ist eine eigene Show beim Sender MagicFM angeboten worden, wie britische Medien berichten.

„Wenn Meghan will, ist sie herzlich willkommen“

Hintergrund: In ihrer Netflix-Doku „With Love, Meghan“ verriet die Herzogin kürzlich, dass sie an Großbritannien vor allem die Radiosender vermisse – allen voran MagicFM. Prompt reagierte Programmdirektor Paul Sylvester: „Das Angebot steht: Wenn die Herzogin eine Show moderieren möchte, ist sie herzlich willkommen.“ Auf der Plattform X bekräftigte er später seine Aussage noch einmal.

MagicFM setzt ohnehin schon auf prominente Stimmen: Sänger Ronan Keating oder Ex-All-Saints-Star Nicole Appleton gehören dort zum Programm.





„Ich werde diese Oma sein“

In der Serie plauderte Meghan mit Modedesigner Tan France, dass sie MagicFM am meisten vermisse. Als dieser scherzhaft bemerkte, der Sender sei doch „etwas für Omas“, konterte Meghan lachend: „Ich werde diese Oma sein.“ Aktuell höre sie im Auto gerne „Mom Jeans“ – einen Sender mit alten Klassikern, „bei denen man toll mitsingen kann“.

Das passe perfekt ins Profil von MagicFM, das laut Eigendefinition „die beste Mischung von den 80ern bis heute“ spielt. Ob Meghan tatsächlich am Mikrofon Platz nimmt, bleibt zwar offen – doch das Angebot steht.