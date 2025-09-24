Herzogin Kate macht DIESEN Schuh zum größten Herbsttrend

Wenn es um Stil geht, hat Herzogin Kate einfach immer das perfekte Händchen. Jetzt überrascht sie uns mit DEM Trendschuh des Herbstes und liefert uns die heißeste Styling-Inspiration für die kalte Jahreszeit.

Herzogin Kate zeigt uns, wie man stilvoll durch den Herbst schreitet. Kürzlich sorgte Kate für Gesprächsstoff, als sie beim Staatsbankett in einem goldenen Spitzenkleid erschien. Doch nur wenige Tage später zeigte sie uns, wie man auch im Alltag super stilvoll aussieht. Bei einem Treffen mit US-First Lady Melania Trump entschied sich Kate für einen eleganten Herbstlook, den wir ganz einfach nachstylen können.

Kate setzt auf DIE Trendschuhe im Herbst

© Getty Images

Kate entschied sich für schokoladenbraune Wildlederstiefel, mit denen sie voll im Trend liegt. Der spitze Zehenbereich lässt die Beine länger wirken, während der breite Blockabsatz für das perfekte Tragegefühl sorgt. Die schlichte, aber dennoch stilvolle Optik macht die Schuhe zum ultimativen Allrounder, der sowohl im Büro als auch bei einem entspannten Wochenendausflug perfekt aussieht.

Ein weiteres Plus: Der schokoladenbraune Farbton passt zu allem: von warmen Herbsttönen bis hin zu klassischen Neutralfarben.

So stylt Herzogin Kate ihre Trend-Stiefel

© Getty Images

Ihre schokoladenbraunen Wildlederstiefel kombinierte sie mit einem eleganten, braunen Midirock – und genau diese Kombination war auch auf den Laufstegen der New Yorker Fashion Week zu sehen. Abgerundet wurde der Look mit einer dunkelgrünen, gecroppten Jacke und einem passenden Halstuch, das dem Outfit das gewisse Etwas verlieh.

Für die kühleren Tage lässt sich der Look ganz easy nachstylen: Einfach eine Thermostrumpfhose darunter tragen, die man nicht sieht – und schon ist der Herbstlook perfekt, ohne dass der Stil darunter leidet!