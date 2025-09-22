Angelina Jolie in San Sebastián: Schlichter Red-Carpet-Look mit wichtiger Botschaft

Angelina Jolie ließ beim 73. Internationalen Filmfestival von San Sebastián den üblichen Red-Carpet-Glamour aus und lenkte die Aufmerksamkeit stattdessen mit einer politischen Botschaft auf das Wesentliche. Ihr schlichter Look wurde dabei zum klaren Statement.

Wie aus der Zeit gefallen wirkte Angelina Jolie am roten Teppich vor dem Kursaal: jugendlich frisch, kaum gealtert, mit wallender Mähne, roten Nägeln. Statt in einer opulenten Couture-Robe zeigte sich die sechsfache Mutter bewusst reduziert: ein schlichtes schwarzes Kleid, ein einziger Statement-Ring – mehr brauchte es nicht, um alle Blicke auf sich zu ziehen.

Denn Jolies Outfit sollte an diesem Abend nicht ablenken, sondern betonen. Diesmal wollte sie nicht den Glamour in den Vordergrund rücken, sondern ihre Worte.

„Ich liebe mein Land – aber ich erkenne es nicht wieder“

Auf dem Roten Teppich nutzte Jolie die Aufmerksamkeit, um sich zur politischen Lage in den USA zu äußern. „Ich liebe mein Land, aber ich erkenne es im Moment nicht wieder. Es sind sehr schwierige Zeiten“, sagte sie vor laufenden Kameras.

© Getty Images

Hollywood-Star mit verletzlicher Seite

Neben ihrer Meinung zur Politik stand auch Jolies neuer Film Couture im Zentrum des Abends. Darin verkörpert sie eine Horrorfilm-Regisseurin, die während der Pariser Fashion Week nicht nur mit einer Brustkrebsdiagnose konfrontiert wird, sondern auch mit den Brüchen in ihrer Familie. Ein stilles Drama über Verletzlichkeit, Neuanfänge und weibliche Solidarität.

Die Parallelen zu Jolies eigenem Leben sind unverkennbar: ihre präventive Brustoperation, der Verlust ihrer Mutter, ihre schwierige Trennung von Brad Pitt. Jolie gestand, dass sie bei den Dreharbeiten viel an ihre Familie denken musste – und dass der Film für sie sogar eine Form von Heilung bedeutete.

Glamour trifft Substanz

Trotz Sturm, Starkregen und Temperatursturz harrten Hunderte Fans am Roten Teppich aus, um einen Blick auf den Star zu erhaschen. Und sie wurden belohnt: Angelina Jolie brachte Hollywood-Zauber nach San Sebastián – aber einen, der nicht auf Glitzer und Pailletten beruhte, sondern auf Haltung und Authentizität.

Ihr minimalistischer Auftritt beweist einmal mehr: Manchmal reicht ein schlichter Look, um die größte Botschaft zu transportieren.