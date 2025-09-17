Make-up oder doch Skalpell? Kris Jenners neue MAC-Kampagne sorgt für Stirnrunzeln

Kris Jenner ist das neue Gesicht (und was für eins!) der MAC-Kampagne „I Only Wear MAC“. Laut Slogan reicht ihr makelloser Teint angeblich mit nichts weiter aus als Foundation. Doch ihr wahrer Beauty-Cocktail sieht etwas anders aus...

Wenn Kris Jenner mit makellosem Teint für MAC posiert und behauptet, sie trage „nur Foundation", müssen wir kurz schmunzeln. Die Kardashian-Matriarchin sieht in der neuen Kampagne tatsächlich umwerfend aus – doch die Behauptung, ihr Strahlen verdanke sie ausschließlich dem Studio Fix Fluid SPF 15, ist etwa so glaubwürdig wie ein Selfie ihrer Tochter Kim ganz ohne Filter.

© MAC Cosmetics / PR

Kris Jenner strahlt in neuer MAC-Kampagne

Die neue MAC-Kampagne präsentiert sich mit kraftvoller Botschaft: „I Only Wear MAC" – eine Hommage an Haut in ihrer vollkommensten Form. Kris Jenner meistert darin ihre Doppelrolle sowohl als Managerin im Büro als auch mit ikonischem Martini in der Hand auf dem Laufband – und das angeblich nur dank Studio Fix Foundation in NC20. Doch im Netz sorgt die Kampagne bereits für Kritik: Nichts als Foundation? Wirklich?

Was in der glamourösen Beauty-Werbung dezent unerwähnt bleibt: Erst vor wenigen Wochen ließ sich die 69-jährige Jenner ein Facelift verpassen, das sie merklich verjüngt hat. Die zeitliche Nähe zwischen chirurgischem Eingriff und Make-up-Kampagne wirkt fast schon wie Ironie. Während die Kampagne suggeriert, ihr makelloser Teint sei allein das Ergebnis einer Foundation, wissen Insider längst, dass Kris' Gesicht ein Meisterwerk aus Skalpell, Botox und – ja, sicherlich auch – hochwertiger Kosmetik ist. Fakt ist: Die Foundation ist in dem Fall eher das i-Tüpfelchen als die Grundlage.

Nichtsdestotrotz sieht Kris fantastisch aus. Die Momager-Ikone strahlt mit ihren fast 70 Jahren mehr Selbstbewusstsein aus als die meisten von uns an guten Tagen. Doch vor allem für jüngere Frauen ist die Botschaft etwas problematisch. Wer die Message „ich trage nur Foundation" wörtlich nimmt, könnte schnell glauben, dass ein ebenmäßiger, faltenfreier Teint allein aus einem Puderdöschen kommt.

Vielleicht sollte der Slogan ehrlicher lauten: „Ich trage MAC – und habe den besten Plastischen Chirurgen der Welt". Aber das hätte sich vermutlich schlechter vermarkten lassen. Bis dahin bewundern wir Kris' Aussehen und ihre Geschäftstüchtigkeit gleichermaßen – und behalten im Hinterkopf, dass hinter jedem „perfekten" Gesicht meist mehr steckt als nur eine Schicht Make-up. Foundation kann einiges, aber Hautchirurgie und Schwerkraft überlisten gehört dann doch nicht ins Produktportfolio...