Das Netz dreht durch: So gelingt Prinzessin Kates viraler Haar-Hack

Wenn es um Styling geht, schauen wir uns alle gerne ein Stückchen von Prinzessin Kates Eleganz ab. Diesmal sorgte sie mit ihrem Dutt für Aufsehen und das liegt an einem genialen Frisurentrick, der das ganze Netz im Sturm erobert hat!

In den letzten Wochen sorgte das Haar von Prinzessin Kate immer wieder für Schlagzeilen, sei es, als sie ihre frisch aufgehellten Locken zeigte oder als sie scheinbar wieder zu ihrem klassischen, schokoladenbraunen Farbton zurückkehrte. Doch diesmal stand sie nicht wegen einer Farbänderung im Mittelpunkt, sondern wegen eines Hacks, der das gesamte Netz verrückt macht.

Prinzessin Kates viraler Haar-Hack

© Getty Images

Als Prinzessin Kate kürzlich die Suffolk Silk Mills in Sudbury besuchte, begeisterte sie nicht nur aufgrund ihres royalen Engagements, sondern auch mit ihrer unglaublichen Haarkunst. Mit einem scheinbar mühelosen Trick verwandelte sie ihre üppigen, voluminösen Wellen in einen perfekten Dutt - und das ganz ohne Haargummi, Spiegel und vor allem: ohne Stress.

Dieser simple, aber geniale Haartipp lässt auch Millionen von Fans staunen. Auf X (ehemals Twitter) wurde das Video von Kates Haar-Hack bereits mehr als 16 Millionen Mal angesehen:

Kates Dutt-Trick: So funktioniert’s

Ihr Trick für den perfekten Dutt ist einfach und blitzschnell. Wir haben das Video genauer unter die Lupe genommen und in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengefasst. So können auch Sie Kates mühelosen Dutt nachstylen:

Haare sammeln: Die Prinzessin nimmt ihre voluminösen Haare im Nacken auf. Eindrehen: Sie dreht das Haar, sodass es sich zu einer Art „Knoten“ formt. Fingertrick: Dann wickelt sie eine Strähne um ihren linken Finger, um die typische Duttform zu erzeugen. Fixieren: Zum Schluss werden die Haarenden elegant unter dem Dutt verstaut – ohne Haargummi, ohne große Vorbereitung.

Was viele überraschen dürfte, ist die Tatsache, dass Kate diesen Look ohne ein einziges Haargummi zaubert. Ihre lockeren, aber trotzdem formschönen Wellen erhalten durch die Technik zusätzlichen Halt, und der Dutt sitzt den ganzen Tag über, auch bei royalen Verpflichtungen.