Doch keine Blondine mehr?! Prinzessin Kates schneller Haarwechsel wirft Fragen auf

Erst vergangene Woche überraschte Prinzessin Catherine mit einer neuen Haarfarbe. Der frische Blondton sorgte für Begeisterung. Doch nur wenige Tage später zeigte sich Kate wieder mit ihrer vertrauten, dunklen Nuance. Was steckt dahinter?

Was Kate trägt, sagt oder tut, sorgt fast immer für Gesprächsstoff. Diesmal stehen ihre Haare im Mittelpunkt. Vergangene Woche überraschte die Prinzessin von Wales mit einem neuen Look: ein schimmernder Blondton, der für Aufsehen sorgte. Doch nur wenige Tage später zeigte sie sich plötzlich wieder in Brünette.

© Getty Images

Seither brodelt die Gerüchteküche: Was steckt hinter dem rasanten Farbwechsel? Handelt es sich um eine spontane Umentscheidung, einen raffinierten Lichteffekt, der die Haare heller erscheinen ließ, als sie tatsächlich sind oder verbirgt sich womöglich noch etwas ganz anderes dahinter?

Licht- und Farbspiel

© Getty

Eine mögliche Erklärung könnte tatsächlich in dem speziellen Farbton liegen. Kate setzt auf den aktuellen „Bronde“-Trend: eine Mischung aus Braun und Blond. Die Nuance wirkt je nach Lichtfall wie ein Chamäleon – mal heller, mal dunkler, mal blond, mal brünett. Der warme Honigton könnte also der Grund sein, warum ihre Haarfarbe je nach Auftritt (und Wetter) so unterschiedlich wahrgenommen wird.

Spontane Entscheidung

© Getty Images

Natürlich ist auch möglich, dass Kate die neue Haarfarbe selbst nicht ganz überzeugt hat. Der Blondton wirkte zwar frisch und ungewohnt, doch vielleicht entsprach er nicht dem Bild, das sie von sich zeigen wollte. So könnte sie sich kurzerhand für eine dunklere Tönung entschieden haben, eine spontane Rückkehr zu ihrem vertrauten Stil, in dem sie sich sichtlich wohler fühlt.

Extensions oder Perücke?

© Getty Images

Im Netz vermuten einige, bei der blonden Mähne könnte es sich um eine Perücke handeln. Andere spekulieren, dass Haar-Extensions oder Clip-ins im Spiel waren, die schnell eingesetzt und ebenso rasch wieder entfernt werden können. Gerade bei royalen Auftritten, wo jeder Look minutiös geplant ist, greifen Stylisten gern auf solche Hilfsmittel zurück, um Volumen, Länge oder eben auch eine völlig neue Farbwirkung zu erzeugen. Kate selbst schweigt zu den Gerüchten.

Fest steht: Kate Middletons Haarverwandlung war mehr als ein kurzfristiger Lookwechsel. Doch ob blond oder brünett, Kate setzt einen Trend nach dem anderen.