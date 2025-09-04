Plötzlich blond! SO sieht Prinzessin Kate nicht mehr aus

Bei einem Besuch des National History Museums London am 4. September präsentiert Prinzessin Kate einen völlig neuen Look.

Seit Jahren ist sie für ihre glänzende Mähne in elegantem Haselnussbraun bekannt. Doch jetzt sorgt Prinzessin Kate für eine echte Überraschung: Bei einem öffentlichen Auftritt in London präsentierte sich die Princess of Wales erstmals mit deutlich hellerer Haarfarbe – sie trägt jetzt Blond!

Schon seit Monaten gab es Hinweise auf den Wandel. Paparazzi-Schnappschüsse zeigten die 43-Jährige immer wieder mit zarten Honig-Highlights, die ihrem Haar einen sanften Glow verliehen. Auch beim Staatsbesuch von Präsident Emmanuel Macron war aufgefallen, dass Kate’s Haare heller wirkten. Doch nun ist es endgültig offiziell: Statt sattem Braun strahlt ihre Mähne in einem edlen aschigen Mittelblond, das perfekt zu ihrem Teint passt und ihre Gesichtszüge weicher erscheinen lässt.

Royal Hair-Update: Prinzessin Kate zeigt sich plötzlich blond

Der Farbwechsel verleiht der Prinzessin eine jugendlich-frische Ausstrahlung. Das aschige Blond harmoniert wunderbar mit ihrem hellen Hautton und bringt ihre grünen Augen noch stärker zum Leuchten. Durch die hellen Akzente wirken ihre Gesichtszüge weicher, femininer und gleichzeitig modern.

Der Styling-Trick der Prinzessin

Statt das komplette Haar zu färben, setzt Kate auf eine Technik, die aktuell auch in den Salons weltweit angesagt ist: feine Strähnen im Deckhaar, die dem Look Leichtigkeit verleihen. So bleibt das Unterhaar dunkler und sorgt für Tiefe, während die hellen Highlights Bewegung ins Haar bringen. In Kombination mit ihren typischen sanften Wellen entsteht ein eleganter, zeitloser Look.

Der neue It-Ton: „Ashy Honey Blonde“

Mit ihrem Farbwechsel greift die Princess of Wales genau den Ton auf, der in der Beauty-Welt gerade als Must-have gilt: kühle, aschige Blondnuancen mit warmen Honig-Akzenten. Stars wie Margot Robbie oder Rosie Huntington-Whiteley setzen bereits auf diesen Mix – jetzt reiht sich auch Kate in die Riege der Trendsetterinnen ein. Das Besondere: Der Ton wirkt natürlich, pflegeleicht und lässt sich sanft herauswachsen, ohne harte Ansätze zu zeigen.

Auch im britischen Königshaus darf es (manchmal) in Sachen Beauty mutig zugehen!