Die Prinzessin von Wales überraschte mit neuem Look bei Gottesdienst.

Prinzessin Kate wurde überraschend mit einer neuen Haarfarbe gesichtet. Viele Jahre lang trug Kate ihre Haare in einem braunen Farbton, der entweder ihre Naturhaarfarbe war oder leicht aufgehellt oder etwas satter dunkel gefärbt wurde.

Mehr zum Thema

Doch das ist nun vorbei!! Kate ist blond, wie ein Foto zeigt. Und schon wird darüber von US-Medien spekuliert, was es mit dem dramatischen Farbwechsel auf sich hat...Die neuen blonden Locken der Prinzessin von Wales könnten ihren Wunsch widerspiegeln, nach ihrer Krankheit die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – eine Veränderung, die laut einer Expertin darauf hindeuten könnte, dass sie ihre Krebsbehandlung hinter sich gelassen hat und neuen Lebensmut schöpfen konnte.

© Getty Images

Bei Gottesdienst

Kate präsentierte ihre bisher hellste Haarfarbe, als sie am Sonntag einen Gottesdienst in der Crathie Kirk in Balmoral, Schottland, besuchte. Die 43-jährige Kate wurde auf dem Beifahrersitz eines Range Rovers fotografiert, während ihr Ehemann Prinz William, ebenfalls 43, mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) auf dem Rücksitz fuhr.

Familie dabei

Zu ihrer Familie gesellten sich weitere hochrangige Mitglieder des Königshauses in Schottland, darunter König Charles III. und Königin Camilla, Prinzessin Anne und Sir Timothy Laurence sowie Prinz Edward und Herzogin Sophie, um an dem jährlichen Gottesdienst in der Nähe von Balmoral Castle teilzunehmen.

© Getty Images

Steckt das dahinter?

Die britische Psychologin Dr. Carolyn Mair erklärte gegenüber Fox News Digital, dass Kate sich möglicherweise „heiterer und energiegeladener“ fühlen möchte, und sagte, dass Haare ein Teil unserer Identität sind. „Haare sind unsere Krone und ein Symbol für Gesundheit und Weiblichkeit“, so Mair.