Sorge um Kate & William: Welche Botschaft senden sie uns mit diesem Video?

Kate und William posten ein Video, das bei ihren Fans für Stirnrunzeln sorgt - darin eine geheime Botschaft - die auf den ersten Blick Sorge erregt.

Darin sind Schmetterlinge zu sehen – auf den ersten Blick eine Unterstützung der britischen Initiative „Big Butterfly Count“. Doch für viele Royal-Beobachter steckt mehr dahinter: eine Anspielung auf Georges allerersten Geburtstag.

Erinnerung an einen früheren Moment

Wie das Magazin People berichtet, besuchte das Paar im Jahr 2014 mit dem damals einjährigen George eine Schmetterlings-Ausstellung im Natural History Museum in London. Dabei entstanden Fotos, die George in Latzhosen zeigen, wie er auf dem Arm von Prinzessin Kate die bunten Insekten bestaunt. Das aktuelle Video greift dieses Motiv auf – elf Jahre später und in einem ganz anderen Kontext.

Familienfreude mit Schatten

Während sich George auf seinen zwölften Geburtstag vorbereitet, bleibt ein Familienmitglied voraussichtlich abwesend: sein Onkel Prinz Harry. Laut dem Magazin Town & Country war Harry früher eng in das Familienleben eingebunden und brachte unter anderem ein elektrisches Spielzeugauto als Geschenk mit. Inzwischen lebt er in Kalifornien, das Verhältnis zu William gilt als angespannt.

Neue Regeln für den Thronfolger

Mit dem zwölften Geburtstag treten für Prinz George auch neue royale Gepflogenheiten in Kraft. Nach gängiger Praxis reisen Thronfolger ab diesem Alter nicht mehr gemeinsam mit ihrem Vater in einem Flugzeug. Diese Regel dient dem Schutz der königlichen Linie. Ob William und Kate sich daran halten, bleibt offen – sie haben in der Vergangenheit bereits mehrfach etablierte Traditionen zugunsten eines möglichst normalen Familienlebens gelockert.