Iran droht jetzt auch den USA

Der Iran hat seine Drohung wahr gemacht und einen Luftangriff auf Israel gestartet.

Laut der der israelischen Armee feuerte der Iran mehr als 300 Drohnen Marschflugkörper und ballistische Raketen auf Israel ab. Die meisten Raketen wurden von israelischen Abwehrsystemen abgefangen. Es gab keine Berichte über Verletzungen, die direkt durch iranische Angriffe verursacht wurden, wie der israelische Rettungsdienst berichtet.

Die iranischen Revolutionsgarden richteten eine scharfe Drohung an die USA. "Jede Unterstützung und Beteiligung an der Beeinträchtigung der Interessen Irans" werde eine "entschiedene Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran nach sich ziehen", hieß es in einer Erklärung der Revolutionswächter, die in der Nacht zu Sonntag im Staatsfernsehen verlesen wurde.

Biden zog im Gespräch mit Netanyahu eine "rote Linie", wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete. Demnach würden sich die USA an keinen offensiven Militäraktionen gegen den Iran beteiligen. Laut dem US-Sender NBC hatte Biden die Befürchtung geäußert, von Netanyahu in den Konflikt hineingezogen zu werden. Netanyahu hatte am Samstagabend klar gemacht, dass es eine Vergeltung geben werde.