Trump: "Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern"

Ex-Präsident: Israel werde angegriffen, "weil wir große Schwäche gezeigt haben"

Washington/Jerusalem/Teheran. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich vor dem Hintergrund des iranischen Angriffs auf Israel mit scharfer Kritik am amtierenden Präsidenten Joe Biden zu Wort gemeldet. "Was immer er anfasst, wird zu Scheiße", sagte Trump am Samstagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. "Ich werden den Dritten Weltkrieg verhindern", versprach er seinen Anhängern.

"Gott schütze das Volk von Israel. Sie werden derzeit angegriffen, weil wir große Schwäche gezeigt haben. Das wäre nicht passiert, wenn ich im Amt gewesen wäre", sagte Trump. "Was ist los mit der Welt? Alle kämpfen. Russland, Ukraine, Israel, der Nahe Osten explodiert. Alles explodiert. Die nächsten sind China mit Taiwan. (...) Bringt Donald Trump als Präsidenten zurück und es wird aufhören."

Trump hatte in den vergangenen Wochen vermehrt auf Anti-Kriegs-Rhetorik gesetzt, um im Wahlkampf zu punkten. Er gilt auch als treibende Kraft hinter der Blockade der milliardenschweren US-Militärhilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan im US-Repräsentantenhaus. Trump betont immer wieder, dass die USA in seiner Amtszeit keinen Krieg geführt hätten. Die Beziehungen zum Iran hatten sich unter Trump massiv verschlechtert. Der Republikaner hatte im Jahr 2018 den Ausstieg aus dem internationalen Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramm verkündet, woraufhin das Mullah-Regime die Uran-Anreicherung wieder aufnahm und nach Einschätzung von Experten kurz vor der Erlangung von Atomwaffen steht.