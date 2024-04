Israels Kriegskabinett tagt im Bunker

Die Regierung Netanyahu berät über das weitere Vorgehen.

Der Iran hat nach israelischen Angaben einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Dies bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Die Drohnen dürften gegen 2.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) ankommen. Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag gegen Israel bestätigt. "Eine breite Drohnenoperation der Revolutionsgarden gegen Ziele im besetzten Land (Israel) hat vor Minuten begonnen", hieß es am Samstag im Staatsfernsehen kurz vor Mitternacht.

Israels Kriegskabinett kam noch in der Nacht zu einer Krisensitzung in einem Bunker in Tel Aviv zusammen. Dort soll über das weitere Vorgehen beraten werden.

Die militärischen Spannungen im Nahen Osten hatten sich extrem verschärft, nachdem bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das Botschaftsgelände des Irans in Syrien am 1. April zwei iranische Brigadegeneräle getötet worden waren.