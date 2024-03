Wilde Verfolgungsjagd: Passanten mussten zur Seite springen

Ein 22-Jähriger ohne Führerschein ist am Donnerstag in Wiener Neustadt vor der Polizei geflüchtet.

Der Pkw-Lenker raste mit über 100 km/h durch die Stadt und fuhr über eine Wiese auf einem Rad- bzw. Gehweg weiter. Zwei Fußgänger konnten nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern, berichtete die Polizei am Freitag. Die Beamten fanden den Mann, gegen den offene Verwaltungsstrafen bestanden, schließlich in einer WC-Anlage. Er wird angezeigt.

Der Wiener Neustädter hatte der Aussendung zufolge kurz nach 16.30 Uhr Anhaltezeichen der Polizei missachtet und war mit hoher Geschwindigkeit weitergefahren. Die Beamten verfolgten den Pkw mit Blaulicht. Am Ende einer Sackgasse fuhr der 22-Jährige auf eine Wiese und anschließend auf einen Rad- bzw. Gehweg. Mehrere Fußgänger mussten ausweichen, wurden aber nicht verletzt. Der Lenker stellte den Pkw auf einem Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß weiter. Den Schlüssel soll der junge Mann in einen Bach geworfen haben.

Kurz nach 18.00 Uhr wurde der 22-Jährige in einer WC-Anlage entdeckt, wo er sich versteckt hatte. Der Mann hatte aufgrund mehrerer vorangegangener Delikte ausständige Verwaltungsstrafen zu bezahlen, er wurde in das Polizeianhaltezentrum Wiener Neustadt gebracht. Anzeigen gehen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde und die Staatsanwaltschaft.