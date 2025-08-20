La Beauté Louis Vuitton: Erste Make-up-Linie sorgt für kostspieligen Luxus-Alarm

Louis Vuitton macht ernst und bringt erstmals eine eigene Make-up-Linie heraus – in Zusammenarbeit mit Pat McGrath. Lippenstifte, Balms und Lidschatten setzen neue Luxusmaßstäbe. Doch die edle Kollektion hat ihren Preis: Bis zu 250 Dollar müssen Beauty-Fans hinlegen.

Luxus trifft auf Make-up: Louis Vuitton steigt erstmals ins Beauty-Business ein – und zwar nicht allein. Gemeinsam mit Pat McGrath, einer der einflussreichsten Make-up-Artists der Welt, präsentiert das französische Modehaus seine allererste Beautylinie. Der Name: La Beauté Louis Vuitton.

© Louis Vuitton / PR International

Mehr als nur Make-up

Bei Louis Vuitton denkt man sofort an ikonische Taschen, Koffer und Mode – jetzt kommt noch ein neues Kapitel dazu. Mit La Beauté will das Haus nicht einfach nur Lippenstifte oder Lidschatten anbieten, sondern eine Geschichte erzählen: von Femininität, Handwerkskunst und zeitlosen Codes. Pat McGrath, Creative Director Cosmetics für LV, hat jedes Detail so entworfen, dass es zum Objekt der Begierde wird.

© Louis Vuitton / PR International

Lippen, die Geschichte schreiben

Im Zentrum der Kollektion stehen 55 Lippenstift-Nuancen – ein cleverer Verweis auf die römischen Zahlen „LV“. Die Shades reichen von satiniert bis matt (27 satinierte, 28 matte) und wurden von McGrath so entwickelt, dass sie universell schmeichelhaft wirken. Und das Beste: Sie duften auch noch. Gemeinsam mit Master Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud hat Louis Vuitton die Stifte und Balms mit einer eigens kreierten Duftsignatur veredelt – aus Mimose, Jasmin, Rose, Minze und Himbeere.

© Louis Vuitton / PR International

Pflege mit Glow

Wer es dezenter mag, greift zu den LV Baume: zehn sheer glow Nuancen, die nicht nur pflegen, sondern gleichzeitig für Glanz und Eleganz sorgen. Die Balm-Textur ist leicht aufbaubar, schmeichelnd und perfekt für jeden Tag.

Augenblicke voller Glamour

Auch für die Augen gibt es Neues: die LV Ombres. Jede Palette bietet vier Lidschatten – drei tragbare Töne plus einen überraschenden Akzent, der für Drama, Glamour oder das gewisse Etwas sorgt. Die Finishes reichen von ultra-matt bis zu funkelndem Glitter.

© Louis Vuitton / PR International

Design mit klarer Handschrift

Das Packaging trägt die Signatur des Designers Konstantin Grcic: minimalistisch, klar und dennoch unverkennbar luxuriös. Ganz im Sinne der Marke werden die Produkte nicht nur zu Beauty-Tools, sondern zu kleinen Sammlerstücken – und für das Reisen gibt es sogar eine eigene Linie von Small Leather Goods.

© Louis Vuitton / PR International

Ab wann erhältlich?

La Beauté Louis Vuitton feiert am 29. August 2025 Premiere – in ausgewählten Louis Vuitton Stores weltweit und online unter louisvuitton.com.

Luxus hat seinen Preis

Ein Haken bleibt allerdings: Die Kollektion kommt mit einem Preis, der sich gewaschen hat. 160 Dollar pro Lippenstift oder Lip Balm und 250 Dollar pro Lidschattenpalette – echte Luxus-Pieces also, die wohl nicht jede:r spontan im Beauty-Schränkchen stehen haben wird.