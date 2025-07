Täuschend echt? So erkennen Sie eine gefälschte Designer-Tasche

Der Teufel trägt nicht NUR Prada: Alle Looks von "Der Teufel trägt Prada 2" im Detail Andy ist zurück – und Miranda auch. In Der Teufel trägt Prada 2 zeigen beide, dass Stil keine Frage des Alters (oder der Gnade) ist. Zwischen Gaultier, Fendi und Jacquemus beweisen sie: Der Teufel trägt nicht nur Prada – er trägt, was er will.