× Prinzessin Kate: Friseur verrät Geheimnis hinter ihrer Traummähne

Prinzessin Kate sieht man selten mit strengem Zopf oder hochgebunden Haaren. Ihre Wallemähne trägt die Frau von Prinz William am liebsten offen. Wie sie ihre Frisur trotzdem glamourös hinbekommt, verrät jetzt ihr Haarstylist.

Der Bouncy Blowout ist die Trendfrisur der Stunde – und niemand trägt sie so perfekt wie Prinzessin Kate. Der Mix aus voluminöser Föhnfrisur und glamourösen Locken hat sich längst zum Signature-Look der britischen Royal entwickelt. Doch wie schafft man es, die Frisur à la Prinzessin Kate nachzustylen? Star-Coiffeur Richard Ward, der seit über 20 Jahren für Kates Haare verantwortlich ist (inklusive ihrer wunderschönen Hochzeitsfrisur), verrät, wie auch wir den perfekten Bouncy Blowout hinbekommen.

Hier kommen seine Profi-Tipps für den ultimativen Glam-Look!

Schritt für Schritt: Bouncy Blowout à la Prinzessin Kate

Gegenüber der britischen "Daily Mail" berichtet Richard Ward: "Das Geheimnis hinter diesem Look liegt in der Vorbereitung. Zuerst muss das Haar vollständig glatt geföhnt werden. Auch wenn das im ersten Moment kontraproduktiv klingt, müssen Sie sicherstellen, dass die Haarkutikula [Anm. äußere Schuppenschicht] flach liegt, um den Glanz zu maximieren und Frizz zu vermeiden."

© Getty Images ×

"Sobald das Haar dann komplett trocken gestylt ist, geht es ans Volumen", erklärt Ward. "Werfen Sie Ihr Haar dafür kopfüber und sprühen Sie einen Lifting-Spray dicht an der Kopfhaut auf. Das gibt nicht nur Fülle, sondern bietet auch Hitzeschutz." Große Locken erfordern große Haarabschnitte – dafür rät der Haar-Profi, die Haare in vier große Partien zu teilen. "Arbeiten Sie mit einem großen Lockenstab durch jeden Abschnitt. Vergessen Sie dabei nicht das Haarspray, um die Locken langanhaltend zu fixieren", so Ward.

Nachdem die Locken vollständig abgekühlt sind, kommt der Feinschliff: Für ein glänzendes Finish empfiehlt Ward, ein leichtes Haaröl. "Tragen Sie ein Produkt auf die mittleren Längen und Spitzen Ihres Haars auf." Sein Profi-Tipp: "Weniger ist mehr! Reiben Sie das Öl zuerst zwischen Ihren Händen – wie eine Handcreme – und streichen Sie es dann sanft durch Ihr Haar."

© Getty Images ×

Mit der richtigen Technik und ein paar Profi-Tipps von Star-Friseur Richard Ward können auch Sie den royalen Bouncy Blowout von Prinzessin Kate ganz einfach zu Hause stylen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind die richtigen Produkte, ein wenig Geduld und einen großen Lockenstab. Und voilà: Ein voluminöser, glänzender Blowout, der nicht nur im Palast, sondern auch im Alltag perfekt funktioniert!