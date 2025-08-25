Von Butter Biscuit bis Cowboy Copper: Die Haarfarben-Trends im Herbst 2025

Von cremigem Butter Biscuit Blonde bis hin zu Cowboy Copper mit Wow-Effekt: Der Herbst 2025 wird farbintensiv! Diese fünf Haarfarben-Trends bringen Wärme, Glanz und Charakter ins Haar – und beweisen, dass ein neuer Look manchmal das beste Herbst-Accessoire ist.

Herbst ist nicht nur Pumpkin-Spice-Latte-Saison, sondern auch die Zeit, in der wir unsere Haare gerne ein bisschen „herbstlicher“ machen. Goodbye Sommer-Strähnchen, hello cozy Farben! Wenn Sie Lust auf ein Umstyling haben: Das sind die fünf Haarfarben, die im Herbst 2025 alle Köpfe verdrehen.

1. Butter Biscuit Blonde – cremig, nicht krümelig

Nicole Kidman und Lindsay Lohan machen es vor: Butter Biscuit Blonde ist keine Bäckerei-Erfindung, sondern ein butterweiches Blond zwischen warm und kühl. Viele Blondinen schrecken vor warmen Tönen zurück, weil sie „Gelbstich!“ schreien – aber richtig gefärbt sieht dieser goldige Ton unfassbar edel und schmeichelnd aus. Kleiner Tipp: unbedingt Profis ranlassen, sonst geht’s schnell von „buttrig“ zu „margarinig“.

2. Dunkelbraun à la Demi Moore – rich, rich, rich

Demi Moore beweist seit Jahrzehnten, wie glamourös tiefdunkles Braun aussehen kann. Der Look wirkt am besten, wenn Sie von Natur aus schon eine dunklere Haarbasis haben. Bei hellerem Teint kann es schnell streng wirken – aber mit der richtigen Frisur und ein bisschen Glanzpflege ist das der Inbegriff von Eleganz.

3. Brown Sugar Brunette – süßer geht es kaum

Lana Del Rey liefert die Inspiration: „Brown Sugar Brunette“ ist ein sattes Braun mit subtil helleren Spitzen. Das Ergebnis: ein weicher, sonnengeküsster Effekt, der wirkt, als hätten Sie heimlich noch einen Spätsommerurlaub gemacht. Perfekt für alle, die einen natürlichen, aber raffinierten Look wollen, ohne alle zwei Wochen zum Friseur zu rennen.

4. Muskatnuss – Spice up your hair!

Muskatnuss ist DIE Trendfarbe zwischen Braun und Rot. Schauspielerin Emma Stone zeigt, wie schön das wirkt: ein rötlicher Grundton, kombiniert mit goldigen Highlights rund ums Gesicht („Face Frame“). Das Ganze sieht nicht nur natürlich, sondern auch super warm und schmeichelnd aus. Bonus: Im Kerzenlicht wirkt es, als hätten Sie ein eingebautes Instagram-Filter.

5. Cowboy Copper – Rot mit Attitude

Cowboy Copper ist kein simples Rot, sondern eine vielschichtige Mischung aus warmen und kühlen Nuancen. Der Farbton kann je nach Variante rockig, elegant oder verspielt wirken – und er passt zu erstaunlich vielen Hauttönen. Der Look ist dimensional, modern und alles andere als „klassisches Rot“. Kurz: Es ist der perfekte Farbton, wenn Sie Lust haben, mal ein Statement zu setzen, ohne gleich wie Ariel die Meerjungfrau auszusehen.

Der Herbst 2025 bringt keine langweiligen Haarfarben, sondern satte, cremige und komplexe Nuancen. Egal, ob Sie lieber blond, brünett oder rötlich unterwegs sind – die Trendfarben beweisen: Ein bisschen Mut lohnt sich.