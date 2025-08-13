Urlaubsteint: Mit diesen Tricks hält die Sommerbräune ewig

Sie sind braun gebrannt zurück aus dem Urlaub? Doch leider ist der Sommerglow oft nur von kurzer Dauer, denn schon nach wenigen Wochen verblasst die hart erarbeitete Bräune wieder. Aber keine Sorge: Mit ein paar cleveren Tricks bewahren Sie Ihren Urlaubsteint ewig!

Im Sommer brutzeln wir oft stundenlang in der prallen Sonne, um den perfekten sonnengeküssten Teint zu bekommen. Doch schon nach wenigen Wochen ist der Glow wieder weg, denn die Bräune hält in der Regel nur zwei bis vier Wochen, weil sich die Haut ständig erneuert. Aber keine Panik! Wir verraten die besten Geheimtricks, mit denen Sie Ihre Bräune auch nach dem Sommerurlaub noch lange erhalten können.

Viel Feuchtigkeit

© Getty Images

Der erste Schritt, um Ihre Bräune zu retten? Gönnen Sie Ihrer Haut das, was sie wirklich braucht: Feuchtigkeit! Denn trockene Haut verliert die Bräune viel schneller. Verwöhnen Sie Ihren Körper mit reichhaltigen Feuchtigkeitscremes und Körperölen, die die Haut intensiv pflegen und sie samtig weich machen. Tipp: Produkte mit Aloe Vera oder Hyaluronsäure sind perfekt, sie wirken nicht nur beruhigend, sondern binden auch die Feuchtigkeit in der Haut.

Viel Wasser trinken

Wasser ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Teint! Trinken Sie mindestens zwei bis drei Liter am Tag. Besonders an heißen Tagen brauchen wir mehr Flüssigkeit. So bleibt der Teint nicht nur strahlend, sondern die Haut fühlt sich auch richtig frisch und gesund an. Denn der wahre „Glow“ kommt von innen!

After-Sun-Produkte verwenden

Nach dem Sonnenbad ist es entscheidend, der Haut die richtige Pflege zukommen zu lassen. After-Sun-Produkte mit pflegenden Inhaltsstoffen wie Aloe Vera, Kamille oder Jojobaöl helfen, die Haut zu beruhigen und gleichzeitig die Bräune zu fixieren. Diese Produkte sorgen dafür, dass die Haut weniger austrocknet und sich sanft regenerieren kann.

Duschen statt Baden

© Getty Images

Zu heißes Wasser kann der Haut schaden, denn es trocknet die Haut aus und lässt die Farbe schneller verschwinden. Setzen Sie deshalb auf lauwarmes Wasser und vermeiden Sie längere Bäder. Duschen reinigt die Haut sanft, ohne die oberste Hautschicht unnötig abzutragen.

Keine Peelings und kein Waxen

Gerade nach dem Sonnenbaden ist weniger mehr! Peelings entfernen die obersten Hautzellen und damit auch einen Teil der Bräune. Verzichten Sie deshalb auf grobe Peeling-Produkte und setzten Sie stattdessen auf sanfte Enzympeelings oder Hautpflege mit beruhigenden Inhaltsstoffen, die Ihre Bräune schonen und länger erhalten.

Auch Waxing ist ein absolutes No-Go, wenn Sie Ihre Bräune lange erhalten möchten. Zwar sorgt die Haarentfernung für glatte Haut, doch dabei wird nicht nur das Haar, sondern auch ein Teil der obersten Hautschicht entfernt und mit ihr ein Stück Ihrer geliebten Bräune.

Sonnenschutz: Auch nach dem Urlaub ein Muss!

Auch wenn Sie bereits schön gebräunt sind, bleibt der Sonnenschutz Ihr bester Freund! Verwenden Sie weiterhin eine Sonnencreme mit einem hohen SPF (mindestens 30) und schützen Sie Ihre Haut vor den schädlichen UV-Strahlen. Denn ein Sonnenbrand lässt die Haut nicht nur schälen, sondern führt auch zu einer ungleichmäßigen und fleckigen Bräune.