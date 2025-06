Sommer-Mythos im Check: Wird man auch im Schatten braun?

Last Minute zur Bikini-Figur: So purzeln die letzten Kilos noch vor dem Urlaub Der wohlverdiente Sommerurlaub steht vor der Tür, nur die letzten hartnäckigen Kilos wollen einfach nicht weichen? Kein Grund zur Panik! Mit ein paar cleveren Last-Minute-Tricks können Sie in kürzester Zeit sichtbare Ergebnisse erzielen und sich im Bikini rundum wohlfühlen.