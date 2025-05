Vorsicht gefährlich! Verwenden Sie Sonnencreme vom Vorjahr lieber nicht

Der Sommer ist fast da – aber ist Ihre Sonnencreme noch fit für die Sonne? Alte Produkte schützen oft nicht mehr richtig und können sogar gesundheitsschädlich sein. Warum Sie besser zur neuen Tube greifen sollten, lesen Sie hier!

Der Sommer kommt – und mit ihm die Zeit für Eis, Freibad, Sonnenbrille und natürlich: Sonnencreme! Vielleicht entdecken Sie beim Kramen im Badezimmerschrank noch eine angebrochene Tube vom letzten Jahr. Klingt doch praktisch – warum wegwerfen, wenn noch was drin ist? Doch Vorsicht: Auch Sonnencreme hat ein Verfallsdatum. Und zwar nicht nur auf dem Papier.

Schützt nicht mehr richtig – und kann sogar schaden

Was viele nicht wissen: Mit der Zeit kann der UV-Schutz in der Creme deutlich nachlassen. Das liegt unter anderem daran, dass Luft und Licht die Inhaltsstoffe verändern – Stichwort Oxidation. Und das kann dazu führen, dass Ihre Haut nicht mehr zuverlässig vor Sonnenbrand und langfristigen Schäden wie Hautkrebs geschützt wird. Besser eine neue Tube kaufen!

Problemfall: Octocrylen

Ein weiterer Grund, alte Sonnencreme nicht endlos weiterzuverwenden, betrifft bestimmte Inhaltsstoffe. In vielen Produkten steckt der chemische UV-Filter Octocrylen. Der ist schon länger in der Kritik, weil er möglicherweise hormonell wirksam ist. Doch es kommt noch problematischer: Eine französische Studie zeigte, dass sich bei längerer Lagerung in Octocrylen-haltigen Cremes das potenziell krebserregende Molekül Benzophenon bildet – und zwar in nicht unerheblichen Mengen. Das Risiko steigt also, je älter das Produkt wird.

Haltbarkeit im Blick behalten

Sonnencreme hält nicht ewig – selbst wenn sie ungeöffnet ist. Nach dem Öffnen geben viele Hersteller eine Haltbarkeit von 12 Monaten an (erkennbar an dem kleinen Symbol mit der geöffneten Dose und dem Hinweis „12M“). Doch Achtung: Diese Angabe gilt nur bei korrekter Lagerung. Wer seine Creme im heißen Auto liegen lässt oder sie am Strand in der prallen Sonne aufbewahrt, verkürzt die Lebensdauer drastisch.

Unser Tipp: Schreiben Sie das Datum des ersten Öffnens direkt mit einem wasserfesten Stift auf die Tube. So behalten Sie den Überblick.