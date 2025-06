Kann man einen Sonnenbrand durchs Fenster bekommen?

Die Sonne scheint, Sie sitzen gemütlich am Fenster, vielleicht mit einem Kaffee oder einem guten Buch – und plötzlich fragen Sie sich: „Kann ich hier drinnen eigentlich einen Sonnenbrand bekommen?“ Wir haben die Antwort darauf.

Sonnenbrand durch Glas – geht das wirklich? Zunächst einmal: Sonnenbrand entsteht durch UV-Strahlung, genauer gesagt durch die UVB-Strahlen der Sonne. Diese sind besonders energiereich und für die typischen Hautrötungen verantwortlich. Nun kommt das Glas ins Spiel: Normales Fensterglas blockiert UVB-Strahlen ziemlich effektiv. Das heißt, Sie müssen nicht gleich Panik bekommen, wenn Sie auf der Couch in der Sonne dösen – ein klassischer Sonnenbrand ist da eher unwahrscheinlich.

Aber: Das ist nicht die ganze Geschichte.

Die UV-A-Falle

Während UVB größtenteils draußen bleibt, kommen UVA-Strahlen sehr wohl durch Fensterscheiben. Diese dringen tiefer in die Haut ein, machen sich zwar nicht sofort durch Sonnenbrand bemerkbar, richten aber trotzdem Schaden an. Langfristig können UVA-Strahlen die Hautalterung beschleunigen und das Hautkrebsrisiko erhöhen. Besonders wer regelmäßig am Fenster arbeitet oder viel im Auto sitzt, sollte das im Hinterkopf behalten.

Auto, Büro, Wintergarten – was gilt wo?

Autofenster: Die Windschutzscheibe filtert sowohl UVA als auch UVB, aber die Seitenscheiben lassen UVA meist ungehindert durch. Also ja, auf der längeren Autofahrt kann Ihre Haut eine Dosis Sonne abbekommen.

Wintergärten und große Glasfronten: Hier hängt es stark vom Glas ab. Spezielle UV-Schutzverglasung kann UVA-Strahlen reduzieren – bei normalem Glas sind Sie aber nicht komplett geschützt.

Büro oder Homeoffice am Fenster: Die Sonne knallt durch die Scheibe auf Ihren Schreibtisch? Dann freuen sich zwar Ihre Zimmerpflanzen, Ihre Haut aber vielleicht weniger. Gerade bei langen Sitzungen kann es Sinn machen, an UV-Schutz zu denken.

Was hilft?

Wenn Sie oft an sonnigen Fenstern sitzen oder viel Zeit im Auto verbringen, denken Sie ruhig an Sonnenschutz – auch drinnen. Eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor (LSF), am besten mit Schutz vor UVA und UVB, kann nicht schaden. Und: Fensterfolien oder UV-Schutzglas sind in manchen Situationen eine sinnvolle Investition.

Einen klassischen Sonnenbrand durchs geschlossene Fenster bekommen Sie eher selten – aber UVA-Strahlung macht auch vor Glas nicht halt. Wer seine Haut langfristig schützen will, sollte das ernst nehmen.